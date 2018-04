Der Mann, der am Samstag stark blutend in Plochingen (Kreis Esslingen) gefunden wurde, ist inzwischen außer Lebensgefahr. Der Verletzte habe die Operation überstanden und sei nicht mehr in Lebensgefahr, teilte die Polizei am Montagmorgen mit. Passanten hatten den stark blutenden 27-Jährigen gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Die Hintergründe der Verletzungen waren zunächst unklar. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann Opfer einer Straftat wurde, es wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen Unbekannt ermittelt.