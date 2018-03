Bei Gleisarbeiten ist ein 56-jähriger Mann nahe Meckesheim (Rhein-Neckar-Kreis) ums Leben gekommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, geriet der Arbeiter am Samstag in eine Planiermaschine und wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den 56-Jährigen. Der Mann starb wenig später an seinen Verletzungen.