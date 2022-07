In maximal zwölf Minuten beim Patienten

Ob schwerer Unfall oder medizinischer Notfall: Künftig sollen die Retter in Baden-Württemberg innerhalb von zwölf Minuten am Einsatzort sein. So sieht es der neue Landesrettungsdienstplan vor, der laut zuständigem Innenministerium noch vor dem Sommer greifen soll. Wie soll das klappen, wenn Rettungswagen und Notarzt regelmäßig schon die bisherige 15-Minuten-Frist reißen? Was ändert sich noch? Was auf die Bürger zukommt:

Wie steht es um die Hilfsfrist?

Mit Hilfsfrist ist die Zeit gemeint, die zwischen dem Eingang eines Notrufs in einer Leitstelle bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vergeht. Andere Länder definieren diese Frist etwa anders. Bislang gibt es im Südwesten eine doppelte Hilfsfrist für die landesweit 35 Rettungsdienstbereiche: Sowohl der Rettungswagen als auch der Notarzt sollen in 95 Prozent aller Fälle nach zehn, maximal nach 15 Minuten eintreffen. 2021 erreichten die Notärzte lediglich in Mannheim die 15-Minuten-Vorgabe, die Rettungswagen schafften dies in fünf Bereichen – keiner davon liegt im Gebiet der „Schwäbischen Zeitung“. Neu sind solche Werte nicht, sie decken sich mit denen vergangener Jahre.

Woran liegt das?

Die Gründe sind vielfältig. Zum einen ist die Zahl der Alarmierungen über die Jahre – abgesehen von einer Corona-Delle 2020 – stetig gestiegen. Für 2021 verzeichnete das Innenministerium einen Rekordwert von fast 1,35 Millionen Einsätzen von Notärzten und Rettungswagen. „Wir kommen gar nicht hinterher, so viel Personal auszubilden, wie erforderlich ist“, so Udo Bangerter, Sprecher des DRK-Landesverbands, der für fast 80 Prozent der Einsätze verantwortlich ist. Die Lage entspanne sich nun etwas, da das DRK massiv in Ausbildungskapazitäten investiert habe.

Etliche Einsätze seien gar keine Notfälle, kritisiert Volker Wenzel, der in der Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher Notärzte (AGSWN) für Südwürttemberg zuständig ist. „Ich habe 1987 als Zivildienstleistender im Rettungsdienst angefangen. Da war die Hemmschwelle, den Rettungsdienst anzurufen, deutlich höher als heute“, sagt er und nennt Beispiele: „Neulich wurden wir gerufen, weil ein Fahrradfahrer in eine Hecke gefahren ist; es gab nur Hautabschürfungen. Oder es ruft jemand die 112 an und sagt, da ist eine bewusstlose Person. Dann schickt man einen Rettungswagen und Notarzt hin und findet einen Betrunkenen an der Bushaltestelle. Dieses Rettungsteam fehlt dann für einen zeitgleichen Einsatz.“ Das müsse analysiert werden.

Zudem beeinflusse die medizinische Versorgung den Rettungsdienst, erklärt Bangerter. Wenn der Hausarzt keinen Hausbesuch macht und das örtliche Krankenhaus geschlossen wurde, bleibe vielen Menschen nur noch der Anruf bei der 112. Der Rettungsdienst bleibt nämlich, auch wenn das Krankenhaus wegfällt – hat dann aber weitere Wege zur nächsten Klinik.

Was soll sich mit dem neuen Landesrettungsdienstplan ändern?

Wie eine Sprecherin des für den Rettungsdienst zuständigen Innenministers Thomas Strobl (CDU) bestätigt, haben sich alle Akteure darauf geeinigt, dass die Hilfsfrist auf zwölf Minuten festgelegt werden soll. „Eine Hilfsfrist von zwölf statt 15 Minuten ist eine Verbesserung, das befürworten wir“, sagt denn auch AGSWN-Vorstandschef Matthias Fischer. Aber: „Schwierig wird die Umsetzung. Das lässt sich sicher nicht stellenneutral umsetzen. Und ganz schnell wird es nicht gehen können. Dafür braucht es Investitionen in Infrastruktur, Rettungswagen und Personal. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung.“

„Diese 12 Minuten auf die Straße zu bringen, das ist natürlich eine gewaltige Herausforderung“, sagt auch DRK-Landesgeschäftsführer Marc Groß. Auch das Rote Kreuz spricht von nötigen Investitionen. Fischers Kollege Wenzel vom Bodensee bewertet es kritisch, dass es künftig nur noch eine Hilfsfrist für Rettungswagen und Notarzt geben soll. Wer zuerst ankommt, zählt. Denkbar, dass die Krankenkassen, die den laufenden Betrieb finanzieren, Sparpotenzial sähen, erklärt er. „Meine Befürchtung wäre, dass Notarztstandorte verschwinden und die Versorgung schlechter wird.“ Laut Entwurf soll zumindest an bestehenden Standorten nicht gerüttelt werden.

Wie kann der Rettungsdienst entlastet werden?

Hoffnungen setzt das DRK in die neuen Notfallsanitäter, die offiziell seit 1. Juli auch manche ärztliche Aufgaben übernehmen dürfen – etwa Schmerzmittel verabreichen. „Das muss aber noch operativ umgesetzt werden“, so Bangerter vom DRK. Zudem sollen künftig Notärzte nicht zwingend zum Patienten rausfahren müssen, wie Strobls Sprecherin erklärt. Sie sollen von der Leitstelle aus als Telenotarzt die Retter vor Ort unterstützen können. „Es wird demnächst Krankheitsbilder geben, zu dem heute noch ein Notarzt rausfährt, künftig aber ein Notfallsanitäter mit Unterstützung von einem Telenotarzt“, sagt Fischer von der AGSWN. „Da wird sich in den nächsten drei Jahren vieles verändern.“ Sein Kollege Wenzel spricht von sinnvollen Ergänzungen. „Aber bei einem Herzinfarkt oder einem schweren Verkehrsunfall braucht es einen erfahrenen Notarzt“, führt er aus. „Daher dauert die Notarzt-Ausbildung ja auch acht Jahre. Das kann kein Notfallsanitäter leisten mit einer dreijährigen Ausbildung.“

Wann kommen die Änderungen?

Das Innenministerium möchte die Neufassung des Rettungsdienstplans bald veröffentlichen, erklärt Strobls Sprecherin. „Ob dies noch vor der Sommerpause der Fall sein kann, ist offen.“ Für das zweite Halbjahr kündigt sie die Reform des Rettungsdienstgesetzes an. Hier wolle sich Strobl in den aktuellen Haushaltsberatungen für die beiden Jahre 2023/2024 für mehr Geld für diesen Bereich einsetzen.