Mit einem Gottesdienst in Mannheim öffnet heute die erste Vesperkirche in Baden in diesem Jahr. Die Diakonie Mannheim erwartet nach Darstellung einer Sprecherin bis zum 3. Februar wieder um die 16 000 Menschen in der CityKirche Konkordien. Im Schnitt würden 520 kostenlose Mahlzeiten am Tag verteilt. Neben Wohnungslosen nutzten auch immer mehr junge Leute und alleinstehende ältere Frauen das Angebot.

Während der vierwöchigen Öffnung der Kirche können die Bedürftigen auch kostenlos die Dienste von Allgemeinmedizinern oder einem Zahnarzt in Anspruch nehmen. Fachkräfte beantworten zum Beispiel Fragen zur sozialen Absicherung und zur Wohnungsnot.

Unter den drei größten Städten im Land ist Mannheim Vorreiter. In Stuttgart und Karlsruhe öffnen die Vesperkirchen erst am 13. Januar ihre Tore. In Württemberg hatten einige Angebote schon im vergangenen November begonnen.

