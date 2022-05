Umstrittener OB: Warum Palmer in Tübingen so beliebt ist

Der Rausschmiss von Tübingens OB Boris Palmer bei den Grünen in Baden-Württemberg ist knapp sechs Monate vor der Oberbürgermeisterwahl erstmal durch einen Kompromiss abgewendet worden. Der Querulant darf - abgesehen von einem Ruhen der Mitgliedschaft bis Ende 2023 - vorerst in der Partei bleiben.

Doch für die wichtige OB-Wahl in der Universitätsstadt - in der seit vielen Jahren die Grünen den Oberbürgermeister in Person von Palmer stellen – ist der Querkopf seiner Partei verloren gegangen.

Nicht wenige meinen, dass das Parteiausschlussverfahren für die Grünen damit nach hinten losgehen könnte, denn Palmer hat durchaus Unterstützer - darunter gut vernetzte Mediziner, Künstler wie Dieter Thomas Kuhn und viele Unternehmer. Und ihnen sind - anders als bei den Grünen - die Taten Palmers offensichtlich wichtiger als seine manchmal missratenen Worte. Was zähle, seien Ergebnisse, sagen viele.

Palmer hat prominente Fürsprecher

Allen voran voll des Lobes für Palmer und dessen Bemühungen, in der Corona-Krise dem Handel zur Seite zu stehen, ist der Geschäftsführer der Buchkette Osiander, Christian Riethmüller.

„In keiner Stadt gibt es vergleichbar einen Oberbürgermeister, der sich mit diesem Elan für den Einzelhandel und für die Gastronomie und für die Innenstädte engagiert. Das finde ich absolut vorbildlich“, sagte er bei einer Online-Pressekonferenz zum Thema Corona-Zugangsbeschränkungen im Handel. Geärgert habe ihn, dass die Buchläden in Baden-Württemberg so lange im Lockdown bleiben mussten, weil sie nicht für den täglichen Bedarf eingestuft wurden.

Auch der Gründer des Biotech-Unternehmens Curevac, Ingmar Hoerr, ist bekennender Palmer-Fan, man kennt sich aus gemeinsamen Studientagen. „Palmer tut Tübingen gut. Seine Bilanz überzeugt auch seine Gegner. Er ist nicht nur ein brillanter Vordenker, sondern auch ein pragmatischer Umsetzer. Er wagt sich leidenschaftlich aus der bequemen Echokammer. Manchmal auch im schnellen Galopp, der nicht alle sofort mitnimmt, wenn es ihm wichtig ist. Er scheut sich nicht vor unbequemen Wahrheiten“, sagt Hoerr. Ecken und Kanten sind - so findet Hoerr - allemal überzeugender als Technokraten mit kleinen Karos.

Arnd-Gerrit Rösch, Tübinger Unternehmer und Geschäftsführer, steht zu Palmer. „Boris Palmer hat Tübingen stark weiterentwickelt und stabil für die Zukunft aufgestellt. Unter seiner Führung war Tübingen in den letzten Jahren oft an der Spitze von wichtigen Bewegungen. Er hat verstanden, dass es wichtig ist, wertschöpfende Unternehmen in Tübingen anzusiedeln und zu halten“. Persönlich mag er an Palmer dessen Intelligenz und Geradlinigkeit. „Er bleibt sich selbst treu und verfolgt seine Ziele konsequent.“

Seit 2007 OB in Tübingen

Laut Carsten Schuffert, einem weiteren Tübinger Unternehmer, hat kein anderer OB Klimaschutz und Mobilitätswende so erfolgreich betrieben wie Palmer. „Tübingen ist unter seiner Führung zu einem Vorbild grüner Politik geworden.“ Er schätze Palmers geradlinige und zupackende Art; ein Mann, der nicht davor zurückscheue, unbequeme Wahrheiten auszusprechen, auch dann nicht, wenn er selbst Nachteile davon trage. „Boris Palmer ist keiner, der Wasser predigt und Wein trinkt. Ein Mann mit Überzeugungen.“

Wie die Verteilung der Befürworter und Kritiker von Palmer bei den Grünen in Tübingen ist, zeigte das Verfahren zur Nominierung eines Kandidaten für die OB-Wahl. Die Mitgliederversammlung hatte im Streit mit ihm beschlossen, ihren Kandidaten erstmals in einer Urwahl zu bestimmen. Die Weilheimer Ortsvorsteherin Ulrike Baumgärtner warf ihren Hut in den Ring. Dann teilte Palmer mit, bei der OB-Wahl nicht als Kandidat der Grünen antreten zu wollen. Der 49-Jährige ist seit 2007 OB in der Universitätsstadt.

In ihrem Fahrplan für die Urwahl legten die Grünen fest, dass die Mitglieder auch die Möglichkeit bekommen sollten, eine andere Person auf einem Freifeld zu nennen. Aber: Damit bei der Urwahl beispielsweise Palmer viele Stimmen bekommt, aber gar nicht gewählt werden will, sollte der Name auf dem Freifeld nur gültig sei, wenn sich Palmer bis zum Beginn der Urwahl dazu äußert, ob er das Votum annehmen würde. Sonst seien die Stimmen ungültig. Palmer beteiligte sich nicht an der Urwahl, mit der Begründung, dass dies auf eine verdeckte Kandidatur hinauslaufen würde.

Baumgärtner erhielt bei einer Urwahl 149 Ja-Stimmen, 103 Mitglieder stimmten gegen sie. Es gab 19 Enthaltungen. Auf Palmer entfielen 14 Stimmen, die dann ungültig waren. Was die Tübinger Grünen als Sieg ihrer Kandidatin feierten, bewertete der Tübinger Politologe Josef Schmid anders. Unter denjenigen, die mit Enthaltung oder einem Nein gestimmt hätten, seien viele - wenn nicht alle - Befürworter von Palmer, sagte er.