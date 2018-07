In den Gegenverkehr geraten: Zwei Verletzte bei Unfall

Bei einem Autounfall nahe Donzdorf (Landkreis Göppingen) sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet am Montagabend ein Wagen auf der Bundesstraße 466 in den Gegenverkehr und krachte in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Sanitäter kümmerten sich um die verletzten Fahrer. Die Bundesstraße war längere Zeit gesperrt. Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.