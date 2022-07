In 16 Tagen durch Deutschland: Schüler läuft für guten Zweck

In 16 Tagen quer durch Deutschland für den guten Zweck: In Freiburg beginnt am heutigen Morgen (8.00 Uhr/Rathausplatz) der 16-jährige Schüler Denis Holub einen Spendenlauf für arme Kinder. Insgesamt will er 1120 Kilometer zurücklegen - täglich im Schnitt etwa 70. Damit möchte der Gymnasiast auf die Arbeit der internationalen Kinderhilfsorganisation Mary's Meals aufmerksam machen. Diese unterstützt Kinder in Afrika, Asien, Osteuropa und Lateinamerika.

Mit dem Charity-Lauf unter dem Motto „Denis läuft quer“ will der Schüler aus dem südbadischen Breisach am Rhein möglichst viele Menschen zum Spenden anregen: „Es muss nicht viel sein, denn gerade kleine Dinge können in der Summe Großes bewirken.“ Am 14. August will er in Hamburg ins Ziel einlaufen. Der 16-Jährige hat sich gut vorbereitet und die Route selbst ausgetüftelt. Seine Familie unterstützt ihn als Begleittross.

