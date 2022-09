Impfstart mit Omikron-Wirkstoff im Südwesten: Wird es ein neuer Ladenhüter?

Gestern hat die EU nach der EMA-Empfehlung die Zulassung für den angepassten Biontech/Pfizer-Impfstoff gegen die Omikron Varianten BA.4 und BA.5 erteilt. Gleichzeitig starten in Baden-Württemberg heute die Impfungen gegen den Subtyp BA.1. Der kommt nach Stichproben des RKI aber kaum mehr vor in Deutschland und auch die STIKO-Empfehlung beschränkt sich auf vulnerable Gruppen.

Schlechte Voraussetzungen für die rund 2 Millionen Dosen in Baden-Württemberg? Am Klinikum Stuttgart hält sich die Nachfrage am Vormittag schonmal in Grenzen: bis Mittags tröpfeln lediglich 8 Impflinge ein, die den neuen Impfstoff nachfragen. Am Abend sieht die Bilanz dann doch etwas besser aus: 42 Menschen haben sich mit dem neuen Impfstoff boostern lassen, 4 Personen haben auf den alten gesetzt.