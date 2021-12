Impfpässe gefälscht? Ermittlungen gegen sechs Verdächtige

Mehrere Blanko-Impfpässe, Stempel und Etiketten hat die Polizei bei Hausdurchsuchungen im Landkreis Schwäbisch Hall sichergestellt. Fünf Frauen und ein Mann stehen in Verdacht, Impfnachweise mit falschen Eintragungen hergestellt und verbreitet zu haben, berichtete die Polizei am Freitag. Durchsuchungen gab es in den Gemeinden Michelfeld, Rosengarten, Mainhardt und Schwäbisch Hall. Die Ermittlungen dauern an.

Laut Polizei wird in Baden-Württemberg vermehrt mit gefälschten Impfpässen gehandelt. Ziel sei es, sich einen digitalen Impfpass zu erschleichen, der Teil der 2G-Regelung in Geschäften des Einzelhandels ist.

