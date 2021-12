Impfgegner verbreiten Propaganda-Aufkleber: Ermittlungen

Der Staatsschutz hat Ermittlungen wegen der Verbreitung von gelben Davidsternen mit der Aufschrift „Ungeimpft“ aufgenommen. Die Aufkleber waren im nördlichen Enzkreis aufgetaucht, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Sie zeigen einen gelb unterlegten Davidstern, in dessen Mitte das Wort „Ungeimpft“ zu lesen ist.

Den Angaben zufolge seien mehrere solcher Aufkleber auf Verkehrsschildern rund um die Gemeinden Neulingen und Kieselbronn entdeckt worden. Sowohl Mitarbeiter des zuständigen Bauhofs als auch Polizeibeamte hätten die Sticker entfernt. Der Staatsschutz ermittle aktuell wegen Volksverhetzung gegen die noch unbekannten Täter.

Solche gelben Symbole erinnern in ihrer Aufmachung an die Sterne, die jüdische Bürger in der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft tragen mussten. Insgesamt ermordeten die Nazis sechs Millionen Juden. Zuvor hatte die Pforzheimer Zeitung über diesen Vorgang berichtet.

© dpa-infocom, dpa:211230-99-546234/2