In der Debatte um eine mögliche Enteignung von Wohnungsunternehmen verlangt der Immobilienverband BFW von der Politik im Südwesten ein klares Nein. Die Mitgliedsunternehmen erwarteten eine deutliche Positionierung gegen ein solches Instrument, sagte der scheidende Chef des Landesverbandes Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen (BFW), Henning Kalkmann, am Dienstag in Stuttgart. Wer über Enteignungen diskutiere, zerstöre dauerhaft das Vertrauen privater Investoren. „Damit verlassen wir den Boden freier Marktwirtschaft und spalten unsere Gesellschaft“, sagte Kalkmann bei einer Tagung des Verbands, der die Interessen von mittelständischen Bauträgern, Projektentwicklern, Vermietern und Verwaltern in Baden-Württemberg vertritt.