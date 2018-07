Brombach/Karlsruhe (dpa/lsw) - Gleich zwei Auseinandersetzungen mit Radfahrern haben die Polizei im Südwesten beschäftigt. In Brombach (Kreis Lörrach) lauerte ein Autofahrer einem Radfahrer auf und malträtierte ihn mit einem Stromkabel. Dieser wiederum warf seinen Angreifer zu Boden, der sich dabei am Hinterkopf verletzte und einen Schneidezahn verlor. Der Autofahrer hatte sich zuvor über den Radler geärgert, da er ihn wegen starken Gegenverkehrs nicht überholen konnte. Er muss sich nun wegen Körperverletzung und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr verantworten.

In Linkenheim-Hochstetten (Kreis Karlsruhe) gerieten Polizisten mit einem betrunkenen Fahrraddieb aneinander. Der 24-Jährige widersetzte sich offensiv seiner Festnahme. Einer der Beamten prellte sich dabei die Schulter und zog sich eine Kapselverletzung an den Fingern zu, auch ein weiterer Polizist wurde an der Hand verletzt. Mit Verstärkung gelang es schließlich, den Widerstand des Mannes zu brechen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,12 Promille.