Es gibt immer mehr Studierende im Südwesten. Im Vergleich zum Vorjahr stieg deren Anzahl um drei Prozent auf 357 707 - das sind rund 10 000 mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Rund 179 000 sind an einer Universität, rund 143 000 an einer Fachhochschule eingeschrieben. Baden-Württemberg belegt Platz acht in der bundesweiten Statistik und liegt damit im Durchschnitt (3,1 Prozent). Fast 2,7 Millionen Studierende sind derzeit in Deutschland an einer Hochschule eingeschrieben.

Mitteilung