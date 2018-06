Geldräuber haben in Baden-Württemberg 2016 weit mehr Bankautomaten gesprengt als im Jahr zuvor. Das Landeskriminalamt in Stuttgart habe 22 Fälle registriert, während es 2015 nur eine solche Sprengung gegeben habe, berichten die „Heilbronner Stimme“ und der „Mannheimer Morgen“ (Freitag). Demnach konnte im vergangenen Jahr in vier Fällen Geld erbeutet werden, bei den 18 weiteren gingen die Täter leer aus.

Die Zunahme entspricht dem bundesweiten Trend. Dem Bundeskriminalamt (BKA) zufolge wurden in den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres 256 Automaten zerstört, fast 100 Fälle mehr als 2015. Als ein Schwerpunkt gilt Nordrhein-Westfalen.

Bei den Tätern handelt es sich nach Einschätzung der Ermittler überwiegend um Banden aus Ost- und Südosteuropa, aber auch aus den Niederlanden. Bevorzugte Ziele seien Automaten, die frei aufgestellt oder in frei zugänglichen Bankfilialen angebracht sind. Die Tatorte haben gute Verkehrsanbindungen und liegen überwiegend in ländlichen Regionen. Die Sprengung erfolgt meist zwischen 24 Uhr und 5 Uhr.

Oft werden Automaten durch die Zündung eines Gases oder Gasgemisches geknackt. Die Bundesregierung hatte im vergangenen Jahr mitgeteilt, dass auch Fahrkarten- und Zigarettenautomaten seit Jahren auf ähnliche Art gesprengt werden.

