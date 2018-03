Ein unbekannter Mann soll in der vergangenen Woche mehrere Kinder in Rengetsweiler angesprochen und versucht haben, sie mit Süßigkeiten in seinen silbernen Golf Kombi zu locken. Die Grundschule Wald hatte Eltern in einem Brief darauf aufmerksam gemacht und zu Vorsicht aufgerufen. Auch die Ablachschule in Mengen warnte Eltern in einem Brief vor gleich mehreren Männern, die in den vergangenen Tagen immer wieder versucht hätten, mehrere Kinder in ihre Autos zu locken.