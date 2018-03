Immer mehr Muslime in Gefängnissen: Land will jetzt Seelsorger selbst ausbilden

Baden-Württemberg will muslimische Seelsorger für Gefangene in Zukunft selbst ausbilden. Einer der Gründe: Imame haben mitunter Kontakt zu islamistischen Organisationen.

„Der Bedarf ist vorhanden und wir haben ein hohes Interesse daran, die Seelsorger, die in den Gefängnissen predigen, möglichst gut zu kennen und einschätzen zu können“, sagte Justizminister Guido Wolf (CDU) am Montag der „Schwäbischen Zeitung“. Einer der Gründe für diese Einschätzung: drei von 16 Teilnehmern eines ersten Kurses für Imame wurden von den Sicherheitsbehörden aussortiert. Sie haben Kontakt zu islamistischen Organisationen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden.

26 Prozent muslimischer Häftlinge

2016 startete der erste Ausbildungskurs für muslimische Gefängnis-Seelsorger. Im Auftrag des Landes organisierte das Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog die Fortbildungen. Referenten aus dem Justizvollzug, dem Justizministerium vom Zentrum für Islamische Theologie der Universität Tübingen schulten die Teilnehmenden 16 Wochen. Die meisten von ihnen engagieren sich in muslimischen Gemeinden, sind dort aber nicht Prediger. Die Bewerber haben ein halbes Jahr in einer der 17 Justizvollzugsanstalten im Land hospitiert. Seit 2017 arbeiten sie in den Gefängnissen und betreuen jene 26 Prozent der 7100 Gefangenen, die sich selbst als Moslems bezeichnen. Sie sind bei dem Mannheimer Institut angestellt, das Justizministerium finanziert ihre Honorare und Fahrtkosten mit 100 000 Euro pro Jahr

Drei Bewerber durchgefallen

Der Koordinationsrat der Muslime der Muslime (KRM) begrüßt es grundsätzlich, dass Bundesländern sich um die Ausbildung von Seelsorgern bemühen. Aber, so KRM-Sprecher Zekeriya Altuğ: „Der Staat darf und sollte sich nicht in inhaltliche Bereiche der Religionsgemeinschaften einmischen.“ Das garantiere auch die Verfassung.

Allerdings wurden nicht alle der 16 Absolventen vom Verfassungsschutz überprüft – so wie die übrigen muslimischen Seelsorger, die ehrenamtlich in den JVA Gefangene betreuen. Das holten die Behörden nach Amtsantritt von CDU-Mann Wolf nach. Ergebnis: Drei der Seelsorger hatten nach Informationen von Verfassungsschutz und Landeskriminalamt Kontakte zu islamistischen Organisationen. Vor allem waren das laut Justizministerium Verbindungen zur Organisation Milli Görüs. Diese hat in Baden-Württemberg laut Verfassungsschutz 2016 rund 2500 Anhänger. Sie leistet Bildungs- und Vereinsarbeit für türkische Migranten. „Während die Organisation nach außen hin moderat auftritt, weist sie nach innen Merkmale eines geschlossenen, ganz auf die muslimische Weltgemeinschaft ausgerichteten Systems auf“, warnt der Verfassungsschutz.

Die drei aussortierten Seelsorger dürfen nun nicht in den Gefängnissen predigen. „Natürlich wäre es sinnvoll gewesen, die Bewerber gleich zu Beginn zu überprüfen“, so ein Sprecher des Ministeriums. Das werde bei den folgenden Kursen auch geschehen, ebenso wie bei allen anderen muslimischen Seelsorgern in den Haftanstalten. Denn neben den vom Land ausgebildeten Geistlichen arbeiten noch einmal bis zu 20 Prediger ehrenamtlich in den JVAs.

Predigten auf türkisch oder arabisch

Die Aktivitäten der ehrenamtlichen Imame beobachtet Alexander Schmid, Landeschef des Bunds der Strafvollzugsbediensteten, äußerst skeptisch. „Ich habe in der JVA Konstanz selbst Imame erlebt, von denen wir nicht wussten, was die da eigentlich tun.“ Die Geistlichen hätten zu wenig Deutsch gesprochen, um sich mit den JVA-Bediensteten zu unterhalten und auch nur auf türkisch oder arabisch gepredigt. Dennoch hält Schmid es für sehr wichtig, dass sich Seelsorger um die gefangenen kümmern. „Wenn Häftlinge keine professionellen Betreuer finden, wenden sie sich mit Sorgen und Nöten an Mitgefangenen. Und was die vermitteln, können wir kaum kontrollieren“, so Schmid. Deswegen brauche es Seelsorger für Gläubige aller Konfessionen, die jedoch auf dem Boden der Verfassung stünden. „Sie können auch unsere Seismografen sein, wenn sich Gefangen radikalisieren“, so Schmid. er fordert Schmid, nur noch vom Land ausgebildete und überprüfte Imame in die Gefängnisse zu lassen. Diese haben sich vertraglich verpflichtet, nur auf deutsch zu predigen.

Nur noch Seelsorger mit Ausbildung zulassen

Auch Justizminister Wolf sieht das so und will daher so rasch wie möglich nur noch jene Imame in die Gefängnisse lassen, die eine Ausbildung des Landes absolviert haben. Im Frühjahr lässt er die Arbeit der 13 Seelsorger evaluieren. Sollte sich dabei herausstellen, dass diese den Bedarf in allen Gefängnissen decken, würden die übrigen ehrenamtlichen Imame langsam aus den Haftanstalten verschwinden. Sollten weitere Seelsorger benötigt werden, muss das Land diese zunächst erneut 1,5 Jahre lang ausbilden. Erst danach könnten andere Prediger abgelöst werden.

Gefangenenanteil nach Konfessionen