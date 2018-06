Immer mehr Frauen mit Hochschulabschluss im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Frauen mit Hochschulabschluss sind in Baden-Württemberg auf dem Vormarsch. Seit dem Jahr 1991 habe sich der Anteil an Frauen im Alter von 30 bis unter 35 Jahren, die einen Fachhochschul- oder Universitätsabschluss haben, mehr als verdoppelt. Während sich damals 11,8 Prozent der Frauen einen akademischen Abschluss erarbeitet haben, war es im vergangenen Jahr immerhin fast ein Viertel aller Frauen der Altersgruppe (24,5 Prozent). Das teilte das Statistische Landesamts in Stuttgart am Freitag anlässlich des Weltbildungstags an diesem Sonntag (8. September) mit.

Der Anteil der jungen Frauen ohne beruflichen und ohne Hochschulabschluss sei im entsprechenden Zeitraum von 20,8 Prozent auf 16,3 Prozent zurückgegangen. Der Anteil derjenigen, die einen Hauptschul- oder Volksschulabschluss aufwiesen, ging deutlich zurück: von 41,5 Prozent im Jahr 1991 auf 19,8 Prozent im Jahr 2012.

