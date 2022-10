Immer der Nase nach: Wie die Arbeit mit Düften und Aromen aussieht

Sie hat eine hinreißende Nase, und das im wahrsten Sinn des Wortes. Anders ist es wohl nicht zu erklären, was Christine Brugger aus Friedrichshafen-Spaltenstein in Paris passierte: Von jetzt auf nachher ist die Frau in einem französischen Kaufhaus von einer maiglöckchenähnlichen Duftwolke umhüllt. Die heute 49-Jährige ist hingerissen, beginnt in schönen Erinnerungen zu schwelgen, die sie mit dem Duft verbindet.

Als sich die Duftwolke von ihr wegbewegt, muss sie ihr folgen. Instinktiv. Die Treppen hoch bis in den zweiten Stock des Kaufhauses. Die Parfümträgerin direkt ansprechen, nach dem Namen des Duftes fragen? Geht gar nicht. In der Parfümabteilung verrät ihr eine Verkäuferin, um welchen Duft es sich handelt. Bis heute hat Christine Brugger den Namen nicht vergessen.

In der Welt der Düfte

Vielleicht ist es kein Zufall, dass es ausgerechnet ein maiglöckchenähnlicher Duft war, der die Sensorik-Wissenschaftlerin und Destillateurin schwach werden ließ – bisher ist es keinem Parfümeur gelungen, den echten Maiglöckchenduft nachzuahmen.

Düfte und Aromen – das ist Bruggers Reich, in dem sie sich auch mit geschlossenen Augen zurechtfindet, in dem auch der Gaumen eine wichtige Rolle spielt.

Das trinkbare Parfum

Christine Brugger verlässt sich aber nicht auf ihre Nase: Als Sensorik-Wissenschaftlerin setzt sie auf Testreihen und bildet Sommeliers aus. Zudem hält sie als Destillateurin Düfte fest, indem sie Essenzen für Küche und Bar kreiert. Und: Sie hat ein trinkbares Parfum entwickelt.

Betritt man das Duftreich auf dem elterlichen Biohof fällt als erstes eine große Kupferdestille in der Brennerei auf. Als eine von wenigen Frauen überhaupt im Brenner-Handwerk führt Brugger in der vierten Generation die Familientradition fort. In Regalen daneben lagern die Ingredienzien, die die 49-Jährige verarbeitet.

Große Auswahl an Aromen

Auf Glaskolben steht fein säuberlich geschrieben: Eisenkraut. Oder Kardamon. Oder Vogelbeere. Oder Rosenmonarde. Oder Karotte. Oder Blutorange. Oder, oder, oder. Die Farben der Zutaten reichen von goldgelb über tiefrot bis ins Violette, manche schimmern grün, manche sind kristallklar.

Die Expertin öffnet einen Glasballon nach dem anderen, taucht einen Riechstreifen in die Flüssigkeit, reicht die Riechprobe ihrem Gegenüber, lädt bisweilen ein, den Riechstreifen abzulecken. Der prickelnde, süße Rosenduft mit einem Hauch Lavendel beispielsweise zeichnet die Rosenmonarde aus. Die violette Flüssigkeit stammt von einer ganz besonderen Karotte.

Experten unterscheiden zwischen Aromen für Lebensmittel und Düften für Non-Food-Artikel und Parfüms. Sie alle werden unter dem Begriff „Gerüche“ zusammengefasst. Genau diese Welt will Christine Brugger Menschen erschließen, sie in Kursen für deren Wahrnehmung schult.

Düfte sind tief verankert im Menschen

„Riechen und schmecken sind Ursinne“, sagt die Wissenschaftlerin. „Noch bevor es sehen kann, erkennt ein Baby seine Mutter am Duft. Wenn es irgendwo brennt, kann uns unser Geruchssinn vor Verletzungen bewahren. Bei einem Gasaustritt ist es unser Geruchssinn, der uns warnt. Auch wenn jedes Schwein ein besseres Riechorgan hat als wir Menschen, verstehe ich nicht, warum dieser wichtige Sinn bei uns manchmal so wenig Beachtung finden.“

Düfte prägen schon ihre Kindheit

Schon in Christine Bruggers Kindheit spielen Düfte und Aromen eine wichtige Rolle. Das Mädchen speichert den Duft der Apfelblüten auf dem elterlichen Hof ab und den von Wildkräutern. Die Freude am Umgang mit Pflanzen und Lebensmitteln bringt Christine Brugger zum Studium der Ernährungswissenschaften.

Den Leuten sagen, was sie besser nicht essen, ist aber nicht ihr Ding. „Ich hatte immer den positiven sensorischen Ansatz im Kopf: Esst dieses und jenes, weil es sensorisch so viele Facetten bietet“, erzählt Christine Brugger.

Erste Berufserfahrungen in der Schweiz

Im Jahr 2000, als die junge Frau ihr Studium beendet, ist es um die Sensorik in Deutschland noch nicht so gut bestellt. Beim weltgrößten Duftkonzern Givaudan in der Schweiz kann die Aroma- und Duftliebhaberin das tun, was sie will: mit Düften arbeiten.

Eine ihrer Aufgaben ist es, ein Sensorik-Alphabet zu erarbeiten, in dem die Facetten der unterschiedlichsten Düfte beschrieben werden. 350 Begriffe und 350 Duftfläschchen umfasst es. Weltweit schult die Expertin die Konzernmitarbeiter in der Anwendung – und arbeitet mit Parfümeuren.

Der Test mit den Apfelschnitzen

Dass Menschen sich beim Kauf oftmals von der Optik und auch von Namen leiten lassen, belegen Untersuchungen immer wieder. Doch hat dies auch Auswirkungen auf den Geschmack und das Aroma? Dieser Fragestellung ging Christine Brugger in einer Untersuchung mit 1730 Mitwirkenden aus Stuttgart, Dresden, Berlin und Dortmund nach.

Für sie ließ die Fachfrau Apfelschnitze der Sorte Elstar schneiden. Jeweils einer war makellos, einer mit Apfelschorf, einer hatte einen Wanzenbiss und einer war „berostet“, hatte also eine raue Haut. Sowohl beim Schneiden als auch beim Reichen der Apfelschnitze trugen die Helfer Handschuhe, um jegliche Geruchseinflüsse auszuschließen.

Die Testpersonen probierten mit verbundenen Augen. Ihre Wahrnehmung sollten sie auf einer Skala von 1 (schlecht) bis 9 (sehr gut) dokumentieren. Das Ergebnis: Es gab keinen Unterschied. Alle Schnitze schmeckten allen gleich – unabhängig auch davon, ob die Tests im Bioladen, im Supermarkt oder im Discounter stattgefunden hatten.

Düfte werden zur Wissenschaft

Doch das Ergebnis reichte der Wissenschaftlerin nicht. Welche Rolle genau spielen Aromen? Christine Brugger ließ Profitester ran. Die durften nach der Maßgabe eines Metronoms ausschließlich im Abstand von 1,1 Sekunde kauen. Das Ergebnis: Obwohl ein Zwölftel eines Apfels nach maximal 22 Sekunden geschluckt war, hielten Aromen und der Geschmack bis zu 90 Sekunden danach noch an.

Für die Forscherin ebenfalls überraschend: Obwohl Apfel-Vielesser „Gala“ als ihre Lieblings-Apfelsorte angaben, konnten sie sie bei der Blind-Verkostung nicht identifizieren.

Und: Bei ihren Untersuchungen räumt Christiane Brugger auch mit einem alten Vorurteil auf, wonach alle Äpfel früher besser waren. „Das stimmt so nicht. Auch früher schon gab es Äpfel, die nicht geschmeckt haben.“

Unterscheidung der Aromen

Mehr als 300 Aromen enthalten die Apfelsorten, die heute erhältlich sind. Doch wie kann man sie unterscheiden? Die Erfahrung der Aroma- und Duft-Expertin mündete im Apfel-Aroma-Rad, mit dem sich Äpfel ganz genau beschreiben lassen.

Ist für Laien eine derart detaillierte Unterscheidung möglich? „70 Prozent der Sensorik steckt in unseren Genen. 30 Prozent können wir trainieren. Es ist also eine ganze Menge möglich“, versichert Christine Brugger.

Über Nasen- und Gaumenmenschen

Grob unterscheidet die Sensorikwissenschaftlerin, die 2014 ihr eigenes Unternehmen „Aroma Reich“ mit Sitz in Zürich gegründet hat, zwischen „Nasen- und Gaumenmenschen“. „Frauen nehmen Aromen eher über die Nase wahr, Männer über den Gaumen.“ Die Idee, auf diese Unterschiede einzugehen, war für Christine Brugger nur folgerichtig.

Also begann sie, ihre Liebe zu Düften in einem trinkbaren Parfüm in Form von zwei Gins auf der Basis von Bio-Weizen-Destillat einzufangen. „Die floralere ,Ginnie’ setzt ihre Aromen eher schon in der Nase frei, die holzig-würzigen Aromen von ,Ginn’ entwickeln sich vor allem am Gaumen, also in der zweiten Nase“, sagt Christine Brugger. „Wir alle haben feminine und maskuline Seiten. Je nach Jahreszeit und Stimmung kommen sie schwächer, dann wieder stärker zum Vorschein.“

Der duftende Gin

All dies berücksichtige sie in ihren Gins. So kommt es, dass Christine Brugger für Ginnie etwa frische Rosenblätter und Lavendel einsetzt. Bei Ginn sind es Lorbeerblätter und frische Zitrusschalen.

Mehr als 20 verschiedene Gewürze pro Gin destilliert die Fachfrau besonders schonend bei niedrigen Temperaturen. Dann steht ein langer Reifeprozess in kleinen Glasballons an. „Er bringt eine besondere Milde“, erklärt sie.

Auch in die Herstellung von natürlichen Aromen münden die Erkenntnisse Christine Bruggers. „Die Frage, wie sich ein Duft oder ein Aroma am besten aus einer Pflanze herausholen und konservieren lässt, stand dabei im Vordergrund“. Sie hat ihre Methode gefunden: In einem großen Glasballon zieht beispielsweise die Rosenmonarde. Dieser Auszug wird sortenrein destilliert, um unerwünschte Nebenstoffe „auszufiltern“.

Kleine Tropfen reichen für besonderes Aroma

Je nach Pflanze steht dann ein monate- bis jahrelanger Reifungsprozess an. Erst dann wird das Destillat in Pipettenfläschchen abgefüllt. „Schon einzelne Tropfen reichen, um einem Getränk oder einer Speise ein besonderes Aroma zu verleihen. Koriander beispielsweise bringt eine orientalische Note und verfeinert Auberginen- und Tomatengerichte“, erklärt die Fachfrau.

„Düfte und Aromen spielen in unserem Leben eine große Rolle und beeinflussen uns – auch wenn sich manche nicht darüber im Klaren sind“, stellt Christine Brugger fest. „Im Supermarkt ist es der archaische Duft von frisch gebackenem Brot, dem man sich nur schwer entziehen kann“, weiß sie aus Erfahrung.

Düfte je nach Jahreszeit

In der Weihnachtszeit sind es oft Zimtdüfte, die die Menschen zum Kaufen bringen sollen. „Es gibt auch Hotelketten, die weltweit denselben Duft quasi als Identifikationsmerkmal verwenden“, berichtet die Friedrichshafenerin. „Wenn man eine Grundsensibilisierung hat und um die Wirkung von Düften und Aromen weiß, kann man bewusst entscheiden: Will ich das oder will ich das nicht.“

Bereits in den 1960er-Jahren hatten Kinobesitzer mit Duftsäckchen gearbeitet, um Filme mit entsprechenden Gerüchen zu begleiten. 2010 gab es die Meldung, wonach japanische Forscher das Geruchsfernsehen entwickelt hätten.

So sei es möglich, einen Duft zu verströmen, wenn beispielsweise ein Rummelplatz im Film zu sehen war. Die Forscher, hieß es, arbeiteten mit einfachen Tintenstrahldruckern. Diese verströmten anstelle von Tinte Apfel-, Vanille- oder Zimtduft.

Als Expertin gefragt

Ob ihr eines Tages die Arbeit ausgehen? Wohl kaum. Als Sensorikwissenschaftlerin berät Christine Brugger Gastronomen, Lebensmittelhersteller und handwerkliche Produzenten. Als Expertin für Düfte hat sie verschiedene Minzearten und -sorten sowie Pfingstrosen katalogisiert.

Derzeit arbeitet die Friedrichshafenerin mit rund 100 Pflanzen aus biologischem Anbau, weitere ungezählte stehen bereit. Ihre Arbeit mit Aromen, Duftnoten und Duftnuancen, sagt Christine Brugger, sei „hoch spannend“. Ein Leben ohne kann sie sich deshalb nicht vorstellen. „Es gibt noch ungezählte Kombinationsmöglichkeiten, die entdeckt werden wollen.“