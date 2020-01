Imbiss in Brand gesetzt: Prozess wegen versuchten Mordes

Mit einem Brand in ihrem schlecht laufenden Heilbronner Hähnchenimbiss sollen vier Bekannte versucht haben, die Versicherung zu betrügen. Seit Freitag müssen sie sich nicht nur wegen schwerer Brandstiftung, sondern auch wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht in Heilbronn verantworten. Denn durch das selbst gelegte Feuer in den frühen Morgenstunden soll das Quartett nach Ansicht der Staatsanwaltschaft sechs Nachbarn im Haus des Grills in Lebensgefahr gebracht haben. Die Staatsanwältin sprach am Freitag von einem „verwerflichen Plan“.

Es mussten Mieten nachgezahlt werden, der Pachtvertrag wurde gekündigt - da sollen die Deutsche und die drei Türken im Alter zwischen 30 Jahren und 51 Jahren gemeinsam beschlossen haben, den Imbiss in der Heilbronner Innenstadt in Brand zu setzen. Hinterlegte Steine in der Brandruine sollten demnach einen Anschlag vortäuschen. Mit abgefülltem Benzin aus Plastikflaschen legten sie laut Anklage kurz vor Öffnung des Ladens am frühen Morgen des 23. April das Feuer, verließen den Laden und alarmierten einen Passanten, der die Feuerwehr rufen sollte.

Nur weil ein Nachbar die Bewohner des Hauses rechtzeitig habe wecken können, sei bei dem Brand niemand verletzt worden, sagte die Staatsanwältin. Nur drei Stunden nach dem Brand habe die Pächterin die Versicherung informiert und die Lüge vom Brandanschlag aufgetischt. Ein Brandgutachter sei allerdings skeptisch geworden.

Insgesamt sind 33 Zeugen in dem Prozess geladen. Alle Angeklagten wollen sich zu den Vorwürfen äußern. Mit einem Urteil wird nicht vor Mitte März gerechnet.