„Im Westen nichts Neues“ – Wie der Laupheimer Carl Laemmle zwei Oscars gewann

Das Grauen des Ersten Weltkriegs hat der Schriftsteller Erich Maria Remarque in seinem Roman „Im Westen nichts Neues“ geschildert. Die aktuelle Neuverfilmung des Literaturklassikers, Regisseur ist Edward Berger, soll 2023 den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film nach Deutschland holen.

Schon einmal verhalf das Buch zu höchsten cineastischen Weihen: Gleich zwei Academy Awards gab es 1930 für die erste Adaption durch die Universal Studios in Los Angeles, gegründet von dem in Laupheim geborenen Hollywood-Pionier Carl Laemmle.

„Im Westen nichts Neues“ ist die Geschichte des jungen deutschen Kriegsfreiwilligen Paul Bäumer und seiner Kameraden. Von Hurra-Patriotismus beseelt eilen sie an die Front – und werden desillusioniert, aller Hoffnung beraubt in den Stahlgewittern des mörderischen Stellungskampfes zerrieben.

In seinem bekanntesten Werk zeichnet Remarque ein zeitlos gültiges Bild der Schrecken des modernen Krieges und das Martyrium von Menschen, die darin verheizt werden; er wollte über eine Generation berichten, „die vom Kriege zerstört wurde, auch wenn sie seinen Granaten entkam“. Das Buch, 1928 veröffentlicht, verkauft sich auf Anhieb millionenfach, auch in den Ländern der ehemaligen Kriegsgegner.

Sohn jüdischer Eltern

Carl Laemmle, Boss der US-amerikanischen Filmgesellschaft Universal Pictures, sichert sich für 100 000 Dollar, für damalige Verhältnisse eine exorbitant hohe Summe, die Filmrechte. Mit 17 Jahren ist der Sohn jüdischer Eltern 1884 von Laupheim in die Vereinigten Staaten ausgewandert. Vom Botenjungen arbeitet er sich hoch zum Geschäftsführer eines Bekleidungsgroßhandels in Wisconsin. Eher zufällig besucht er 1906 in Chicago ein Nickelodeon, eines jener frühen Kinos, in denen man für einen „Nickel“ – fünf Cent – Schwarz-Weiß-Filmchen zu sehen bekam.

Er ist hingerissen von der Geschäftsidee und startet in der Zelluloidbranche durch. „It can be done“, lautet sein Credo. Bald gehören ihm Dutzende Lichtspielhäuser; er gründet einen Filmverleih und steigt in die Filmproduktion ein. 1912 kauft er eine aufgelassene Hühnerfarm vor den Toren von L. A. und macht daraus Universal City, eine Filmstadt mit Wohnungen, Krankenhaus und einem Zoo für tierische Komparsen. Tausende Streifen werden gedreht – Western, Melodramen, Horror- und Historienfilme. Andere Traumfabriken wie MGM, Paramount und Warner folgen seinem Beispiel.

Publikumsmagnet: In den Kinos am New Yorker Broadway lief „All Quiet on the Western Front“ über Monate. (Foto: Museum zur Geschichte von Christen und Juden Laupheim)

Im Sommer 1929 besucht Laemmle wie jedes Jahr die alte Heimat. Er wird auf Remarques Roman aufmerksam – und ist begeistert. Dass das Buch in Deutschland wegen seiner pazifistischen Tendenz von nationalistischen Parteien und Gruppierungen als Verrat am Vaterland gebrandmarkt wird, ficht ihn ebenso wenig an wie Schmähungen, er sei ein „jüdischer Deutschenhasser“.

Laemmle hält Kontakt zu Deutschland

Die ihn ächten, verweisen auf antideutsche Propagandafilme der Universal nach dem Kriegseintritt der USA 1917 – eine Zäsur, die Laemmle, längst amerikanischer Staatsbürger, ein klares Bekenntnis zur neuen Heimat abverlangte. Bis zur Kapitulation des Kaiserreichs trug er in der Folge dazu bei, das Bild vom rücksichtslosen deutschen Militarismus zu verbreiten. Die Brücken nach Deutschland wollte er indes mitnichten abbrechen.

„All Quiet on the Western Front“, so der englischsprachige Titel, bietet ihm die Möglichkeit, mit einem humanistischen Ansatz Klischees aufzubrechen und deutsche Soldaten als zutiefst menschliche Wesen darzustellen. Remarques Wunsch nach einer authentischen Verfilmung kommt er bereitwillig entgegen. „Ich glaube, wir werden einen großartigen Film machen“, sagt Laemmle US-Journalisten. Sein Sohn Carl junior, vor Kurzem in die Geschäftsleitung von Universal aufgerückt, setzt das Projekt gegen Widerstände im Vorstand durch und verantwortet es als Produzent.

Perfekte Ausstattung: Die Schwenkkamera am Set von „Im Westen nichts Neues“ (USA 1930). (Foto: Universal Pictures / Bildquelle: Deutsches Filminstitut & Filmmuseum, Frankfurt)

Die Dreharbeiten beginnen öffentlichkeitswirksam am 11. November 1929, dem elften Jahrestag des Waffenstillstands an der Westfront. Teile des Films werden auf dem Studiogelände realisiert, die Kampfszenen auf Feldern bei Laguna Beach. Regie führt der russischstämmige Lewis Milestone. Es wird enormer Aufwand getrieben.

Die Ausstatter besorgen Original-Requisiten aus Deutschland und Frankreich; unter den 2000 Statisten sind viele Veteranen, die sich in den Jahren 1914 bis 1918 zum Teil gegenüber standen. Auch technisch werden Maßstäbe gesetzt. Ein 280 Tonnen schwerer Kran ermöglicht Kamerafahrten über Schützengräben und Schlachtfelder, mobile Kameras liefern schockierend realistische Bilder vom Krieg. „All Quiet on the Western Front“ ist zudem einer der ersten Tonfilme – Maschinengewehre hämmern, Granaten heulen, Soldaten stürmen schreiend auf den Gegner zu. Milestones Meisterwerk wird zum Antikriegsfilm schlechthin und wirkt bis heute stilbildend.

Kritik und Publikum sind begeistert

Am 21. April 1930 wird das Opus in Los Angeles uraufgeführt. „Wenn es irgendetwas in meinem Leben gibt, auf das ich stolz bin, dann auf ,All Quiet on the Western Front’“, erklärt Laemmle.

Das Branchenblatt „Variety“ empfiehlt, der Völkerbund möge den Film auf der ganzen Welt in jeder Sprache zeigen, „bis das Wort Krieg aus dem Wörterbuch gestrichen ist“. Das Publikum strömt. Universal vermarktet den Sensationserfolg global, auch in einer Stummfilmversion. Der Gewinn von mehr als einer Million Dollar trägt zur einstweiligen Konsolidierung des Unternehmens in der Weltwirtschaftskrise bei.

Amerikanische, englische und auch französische Kritiker sind voll des Lobes. Viele Kriegsveteranen aus diesen Ländern erkennen im Schicksal Paul Bäumers und seiner Kameraden ihr eigenes.

Ebendiese Klammer unterstreicht Laemmle in einer Werbebotschaft: „,Im Westen nichts Neues‘ ist nicht die Geschichte eines einzigen Krieges, sondern die aller Kriege. Nicht die Geschichte einer Armee, sondern aller Armeen. Nicht die Geschichte der Jugend einer Nation, sondern aller Nationen.“ 92 Jahre später sagt der Regisseur Edward Berger, aktuelle Entwicklungen vor Augen, über seine Neuverfilmung: „Wir fanden es relevant, zu zeigen, wohin eine solch aufgeladene nationalistische Stimmung und Sprache schnell führen kann.“

Eine Szene aus dem in dem Film "Im Westen nichts Neues", der seit Ende September in den deutschen Kinos läuft. (Foto: Reiner Bajo/dpa)

Oscars für Regie und besten Film

Bei der Oscar-Verleihung am 5. November 1930 gewinnt „All Quiet on the Western Front“ zwei Awards – für die beste Regie und den besten Film des Jahres. Den Preis für die beste Produktion nimmt Carl Laemmle von Louis B. Mayer, einem der Initiatoren der noch jungen Academy, entgegen; Laemmle Junior lässt seinem Vater den Vortritt. Mayer sagt, „viele wichtige Stimmen“ in der Presse hätten den Film sogar für den Friedensnobelpreis ins Gespräch gebracht. Laemmle entgegnet, dieser Augenblick zähle, wie die Geburt seines Enkelkinds, zu den stolzesten seines Lebens.

Stolzer Moment: Louis B. Mayer (links) überreicht Carl Laemmle den Oscar für den besten Film des Jahrgangs 1930, „All Quiet on The Western Front“. (Foto: Museum zur Geschichte von Christen und Juden Laupheim)

Proteste in Deutschland veranlassen Universal, die deutsche Synchronfassung in vorauseilender Selbstzensur erheblich zu kürzen; jüdische Namen werden aus dem Vorspann gestrichen. Die von der Prüfstelle genehmigte Version hat am 4. Dezember 1930 in Berlin Premiere. In den folgenden Tagen startet Joseph Goebbels, Reichspropagandaleiter der NSDAP, eine perfide Kampagne gegen den Film. Er organisiert Massenaufläufe und Krawalle.

Seine Helfer sprengen Vorstellungen; sie zünden in den Kinos Rauch- und Stinkbomben, setzen weiße Mäuse aus und werden handgreiflich gegen Besucher. Der Protest ist antisemitisch aufgeladen; die NS-Presse hetzt gegen Laemmle und seinen „Schandfilm“, der das Produkt einer jüdischen Verschwörung sei. In Laupheim beschließt in diesen Tagen der Gemeinderat, die Ehrenbürgerschaft des langjährigen Wohltäters der Stadt künftig zu leugnen.

Der preußische Ministerpräsident Otto Braun (SPD) weist Forderungen zurück, den Film zu verbieten; er habe „nichts gesehen, was man als Deutscher (...) ablehnen muss“, wird er im „Berliner Tagblatt“ zitiert. Doch mehrere Landesregierungen beantragen, die Aufführungserlaubnis zu widerrufen, auch weil der Film die öffentliche Ordnung gefährde. Am 11. Dezember gibt die Oberprüfstelle dem Ansinnen statt.

Eine „so ausgesprochen einseitige Darstellung“ werde von weitesten Volkskreisen als Verhöhnung empfunden, heißt es in der Entscheidung. Es wäre „mit der Würde eines Volkes nicht vereinbar, wenn es seine eigene Niederlage, noch dazu verfilmt durch eine ausländische Herstellungsfirma, sich vorspielen ließe“. Goebbels triumphiert.

Nazis verbieten den Film

Eine Novelle des Lichtspielgesetzes, mit den Stimmen von SPD, DVP, Zentrum und Deutscher Staatspartei verabschiedet, sowie weitere massive Kürzungen und Auflagen ermöglichen 1931 eine eingeschränkte Wiederzulassung des Films. Gleichwohl kommt es immer wieder zu Ausschreitungen, auch in Ulm.

Nach Hitlers Machtergreifung 1933 wird „Im Westen nichts Neues“ endgültig verboten. Im Bestreben, den wichtigen deutschen Markt nicht zu verlieren, hatte Universal sogar zugestimmt, in allen Exportländern nur noch die verstümmelte Fassung zu zeigen.

Ein glücklicher Vater mit seinen Kindern: Die Aufnahme aus den 1920er-Jahren zeigt Carl Laemmle mit Tochter Rosabelle und Sohn Carl Junior. (Foto: Museum zur Geschichte von Christen und Juden Laupheim)

Von 1930 an reist Carl Laemmle nicht mehr nach Deutschland. In den folgenden Jahren gerät die Universal wirtschaftlich in Schieflage. 1936 muss der Gründer seine Aktienmehrheit verkaufen, weil er einen Kredit nicht bedienen kann. Danach rückt, bis er 1939 einem Herzinfarkt erliegt, die letzte, bedeutendste Hauptrolle seines Lebens in den Mittelpunkt.

Mit Bürgschaftserklärungen, nötigenfalls für ihren Unterhalt zu sorgen, ermöglicht Laemmle Hunderten deutscher Juden die Einreise in die USA und bewahrt sie so vor dem tödlichen Zugriff der Nazis. Als die US-Behörden keine weiteren Bürgschaften von ihm akzeptieren, bedrängt er Freunde und Bekannte, es ihm gleichzutun. Dem State Department schreibt er: „Ich tue, was mein Herz mir befiehlt.“