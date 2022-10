Deutscher Wetterdienst: Starkregen und Gewitter in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg kann es am Sonntagabend örtlich gewittern und kräftig regnen. Dies teilte der Deutsche Wetterdienst am Sonntagnachmittag mit. Das Tief ziehe von Westen über das Land. Bis Montagmittag könne es vor allem im Westen und Süden Baden-Württembergs mehrere Stunden stark regnen. Hier und da könne es auch unwetterartige Regenfälle von bis zu 60 Litern pro Quadratmeter in der Stunde geben. Im Hochschwarzwald könne es schon ab dem Nachmittag stürmisch werden.

Die hiesige Wetterwarte Süd sieht für die Region Regen aus Richtung des Schwarzwalds herannahen. Dieser werde laut Prognosen der Wetterwarte allerdings erst zur Nacht das westliche Vorhersagegebiet und darauf die anderen Regionen erreichen.

Am Montag soll es in Oberschwaben wolkenreich und wechselhaft zugehen. Wiederholte Schauer sind zum Wochenbeginn nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen zum Wochenstart morgens zwischen 11 und 13, nachmittags zwischen 14 und 18 Grad.