Im Südwesten folgt Frühlingsluft auf Winterwunderland

Langlaufski und Handschuhe können die Menschen im Südwesten vorerst im Schrank verstauen. Zum Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst frühlingshafte Temperaturen von bis zu 18 Grad und viel Sonnenschein in Baden-Württemberg. „Winterliche Szenarien haben wir keine mehr“, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Die letzten Schneereste auf der Alb oder den Schwarzwald-Hochlagen würden auf jeden Fall schmelzen.

Werte von knapp unter der 20-Grad-Marke sind dann sogar in Stuttgart und nicht nur in der gemeinhin wärmeren Rheinebene möglich. Schon am Donnerstag und Freitag rechnen die Meteorologen nachmittags mit zweistelligen Temperaturen. In der Nacht auf Freitag und am Freitagvormittag können noch einzelne Schauer auftreten.

Die frühlingshafte Phase soll bis Mitte der kommenden Woche anhalten. Danach deutet sich wieder eine Kaltfront an.

© dpa-infocom, dpa:210217-99-476648/2

DWD