Im Streit um die LEA Ellwangen zeichnet sich ein Kompromiss ab

Das Land und die Stadt Ellwangen scheinen sich im Konflikt um den Fortbestand der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) anzunähern. Das bestätigte Ellwangens Oberbürgermeister Michael Dambacher (CDU) der „Schwäbischen Zeitung“ am Rande des Flüchtlingsgipfels am Mittwochabend in Stuttgart.

Land, Kommunen und Zivilgesellschaft haben sich nach dem dreistündigen Gipfel derweil auf einen gemeinsamen humanitären Kraftakt eingeschworen.

Die Debatte über den Weiterbetrieb der LEA in Ellwangen war zuletzt verhärtet. Die Haltung des Landes ist eindeutig: Angesichts des Zustroms an Flüchtlingen vor allem aus der Ukraine ist die Einrichtung unverzichtbar. Daran hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zuletzt keinen Zweifel gelassen.

Die beiden größten Gemeinderatsfraktion der Stadt, CDU und Freie Bürger, hatten indes erst vergangene Woche ihre Haltung bestätigt, dass Ende des Jahres Schluss sein soll. „Allen Beteiligten ist klar, dass die LEA zum 1.1.2023 weitergehen wird“, sagte Dambacher nun am Donnerstagabend im Neuen Schloss. In den vergangenen Tagen habe er intensive Gespräche mit Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) geführt.

LEA könnte noch zweieinhalb Jahre weiter betrieben werden

Die scheinen nun zu fruchten. Die für eine Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend anberaumte Debatte über rechtliche Schritte gegen das Land werde er von der Tagesordnung nehmen, sagte Dambacher. In nichtöffentlicher Sitzung wolle er das Gremium dann über die Gespräche mit dem Land informieren und das mögliche gemeinsame Vorgehen beraten.

Im Gespräch sei, die LEA zwei bis zweieinhalb Jahre weiter zu betreiben, während die Stadt das Gelände städtebaulich entwickelt. Die zeitliche Befristung sei eine notwendige Voraussetzung für die CDU und Freie Bürger im Gemeinderat. „Ich glaube, dass wir auch kurzfristig eine gute Lösung hinbekommen“, sagte er.

„Ob und wieweit es uns gelingt, bis zum 15. Dezember eine Einigung im Gemeinderat zu finden, werden wir sehen.“ Dann nämlich soll die endgültige Entscheidung der Stadt fallen.

Um die Kommunen bei der Unterbringung von Geflüchteten zu entlasten, schafft das Land außerdem zusätzliche 2500 Plätze in Meßstetten, Freiburg und Sindelfingen und will ihnen Landesflächen und -gebäude kostenfrei zur Verfügung stellen.

Das ist eins von wenigen konkreten Ergebnissen des Flüchtlingsgipfels, zu dem Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstag Vertreter von Kommunen, Wirtschaft, Gewerkschaften, Sozialverbänden und der Zivilgesellschaft in Neue Schloss nach Stuttgart eingeladen hat.

Kommunen klagen über Überlastung

Wie von den kommunalen Landesverbänden gewünscht, will sich die Landesregierung für eine solidarischere EU-weite Verteilung von Schutzsuchenden einsetzen. „Es kann nicht sein, dass nur wenige Staaten die Hauptlast tragen, wenn andere Staaten mehr leisten könnten“, sagte etwa Migrationsministerin Marion Gentges (CDU).

Den Appell richteten sie vor Ort an Beate Gminder, Vize-Chefin der für Migration zuständigen Generaldirektion der EU-Kommission. Die Kommunen klagen lange schon über eine Überlastung und kritisieren, dass allein Baden-Württemberg mit 142.000 Geflüchteten mehr Menschen aus der Ukraine aufgenommen habe als Frankreich. Hinzu kommen rund 28.000 Geflüchtete aus anderen Ländern.

„Wir sehen die Not der Kommunen“, sagte Kretschmann nach dem Gipfel. „Wir müssen gegebenenfalls die Standards in so einer Lage anpassen“, stellte er in Aussicht. Genau das, nämlich nicht immer alles 100-prozentig nach Plan zu machen, sondern pragmatische Lösungen zu finden, hatte Gemeindetagspräsident Steffen Jäger in vor dem Gipfel in der „Schwäbischen Zeitung“ gefordert.

Für Regierungschef Kretschmann geht vom Gipfel das Signal aus, dass sich alle Akteure in Baden-Württemberg in einer Verantwortungsgemeinschaft der Herausforderung stellten. „Wir wollen alle Menschen im Land dafür gewinnen, Teil dieser Verantwortungsgemeinschaft zu sein.“