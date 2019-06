Im Südwesten drohen Gewitter: Wichtige Informationen - auch für Fans beim Southside-Festival

In Teilen des Südwestens drohen am Freitagnachmittag schwere Regenfälle und Gewitter. Ab der Mittagszeit müsse vor allem in der Südhälfte des Landes mit Schauern und Gewittern gerechnet werden, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit.

„Es wird auf jeden Fall Gewitter hier in der Region geben“, bestätigt Roland Roth von der Wetterwarte Süd.

Problem: Wärmegewitter haben kurze Vorwarnzeit

Wo genau die stärksten von ihnen niedergehen werden, könne man aber erst etwa eine halbe Stunde zuvor sagen. Denn die Unwetter, mit denen der Südwesten zu rechnen habe, seien Wärmegewitter. „Sie entstehen direkt vor Ort und lösen sich dort auch wieder auf“, sagt Roth.

Dabei wird sogenannte labile Luft immer stärker durch Sonnenstrahlen erwärmt und steigt nach oben, wo sich hohe Wolken bilden. Bis zu zwölf Kilometer hoch können diese sogenannten Cumulonimbus werden.

„Die hohen Wolken fransen am oberen Teil aus, da ist viel gefrorenes Wasser drin“, sagt Roland Roth. Irgendwann entlädt sich diese Gewitterwolke dann – und das kann enorme Niederschläge mit sich bringen.

Personen, die sich heute Nachmittag im Freien aufhalten - wie zum Beispiel die Festivalbesucher des Southside-Festivals in Neuhausen ob Eck bei Tuttlingen - rät Roth, immer wieder den Blick in den Himmel oder auf das Wetterradar der Wetterwarte Süd.

Besonders heftige Gewitter mit Windböen und Hagel, wie sie in der Region teilweise bereits in den vergangenen Tagen niedergegangen sind, seien aber nur in maximal fünf bis zehn Prozent des Südwestens zu erwarten, erklärt Roth.

Sollte es dabei wirklich das Southside-Festival bei Tuttlingen treffen, rät er den Besuchern, unbedingt auf die Durchsagen des Veranstalters zu hören und möglichst Schutz in einem Auto zu suchen.

„Ein Auto ist wie ein faradayscher Käfig. Dort ist man absolut sicher“, sagt Roth.

Diesen Rat geben auch die Veranstalter des Southside-Festivals auf der Homepage: „Der sicherste Ort auf einem Festival im Grünen ist bei einem Unwetter das Auto“, heißt es da.

Southside: Achtet bei Unwetter auf Warnblinker bei Autos!

Analysen der Pkw-Auslastung hätten zudem ergeben, „dass rechnerisch ausreichend Pkw-Plätze für alle Festivalgäste zur Verfügung stehen, auch für die, die mit dem Zug angereist sind oder von den Eltern gebracht wurden“.

Das Southside ruft zudem bei Unwetter-Lage dazu auf, „auch anderen Festivalgästen Unterschlupf in Euren Autos“ anzubieten. Dazu solle man mit dem Einschalten des Warnblinkers auf einen freien Schutzplatz im Auto aufmerksam machen.

Zelte sollten zudem ausreichend gegen starken Wind gesichert werden.

„Meidet die unmittelbare Nähe zu jeglichen Aufbauten auf dem Gelände (z.B. Lichttürme, Lautsprechertürme, etc.). Wir halten selbstverständlich alle Sicherheitsvorschriften ein und alle Aufbauten werden von den zuständigen Behörden abgenommen, gleichwohl besteht trotz aller Vorkehrungen immer ein Restrisiko“, betonen die Festival-Veranstalter.

Die Großzelte und Kassenzelte seien zwar sicher, doch „ab einer gewissen Windstärke müssen auch diese geschlossen werden“, heißt es weiter. Deshalb würden diese bei Unwetterlage als erstes geschlossen.

Vor der Zuflucht ins eigene Zelt rät auch Meteorologe Roth explizit ab. „Im Zelt ist es nicht ganz harmlos. Dort ist man vielleicht vor dem Regen, sicher aber nicht vor Sturm, Wind und Blitzeinschlägen geschützt - vor allem, wenn noch Bäume in der Nähe stehen“, erklärt Roth.

Als im vergangenen Jahr ein Blitz auf einem Campingplatz im bayerischen Bruck einschlug, wurden 15 Menschen leicht verletzt. Sie klagten über ein Kribbeln am ganzen Körper. Sie sollen, so gaben die Sanitäter später an, die Zelte während des Sturms festgehalten haben.

Deshalb rät auch der Rostocker Gewitterforscher und Rechtsmediziner Fred Zack: „Raus aus dem Zelt! Am besten ins Auto.“

Der Blitzstrom fließt beim Auto über die metallene Außenhaut zur Erde ab und nicht nach innen.

Wertvolle Ratschläge bei Gewitter

Geringeren Schutz bieten Fahrzeuge mit Glasfaser-Karosserie, wie Wohnmobile sowie Cabriolets ohne Dachgerüst oder Überrollbügel aus Metall. Wichtig: Die Fenster müssen geschlossen sein.

Eine Alternative beim Camping: ab ins Waschhaus auf dem Zeltplatz.

Geht das alles nicht, sollte man sich eine Senke oder Kuhle suchen und sich klein machen. Nicht aber flach hinlegen, sondern in die Hocke gehen, Füße eng zusammen.

Stellt man sich breitbeinig hin oder läuft, kann sich zwischen den Füßen eine Schrittspannung aufbauen, die sich entlädt, indem der Strom durch den Körper fließt.

Der Deutsche Wetterdienst meldet für den Freitag, dass in kurzer Zeit bei Gewitterlage bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter fallen können. Zudem seien kleinkörniger Hagel und stürmische Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern möglich.

Punktuell seien auch Unwetter mit heftigem Starkregen und bis zu 30 Litern Regen pro Quadratmeter sowie Hagel nicht ausgeschlossen. In der Nacht zum Samstag lasse das Gewitterrisiko dann vorübergehend nach, heißt es beim DWD.

