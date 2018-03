Im Südwesten bleibt es kalt: Mittwoch ist schönster Tag

Das Wetter im Südwesten bleibt auch zum Start der neuen Woche winterlich kalt. Die Höchstwerte liegen am Montag zwischen minus 4 Grad im Bergland und 4 Grad am Rhein, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Stuttgart mit. Wegen eines Tiefs über Norditalien könne im Süden des Landes auch noch etwas Schnee fallen.

In der Nacht zum Dienstag müsse im Südschwarzwald, auf der Alb und in Oberschwaben mit Glätte gerechnet werden, so der DWD. Demnach liegen die Tiefstwerte zwischen minus 4 Grad am südlichen Oberrhein und minus 11 Grad im Nordosten. Tagsüber zeige sich aber stellenweise die Sonne.

Zur Wochenmitte wird es dann freundlicher. „Der Mittwoch wird der schönste Tag der Woche“, sagte ein Meteorologe des DWD. Es zeige sich häufig die Sonne und bleibe trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 Grad im Bergland und 7 Grad im Kraichgau.

DWD-Vorhersage für Baden-Württemberg