Warum Sie Ihren Rasen im Mai lieber nicht mähen sollten

„Faul sein ist wunderschön, viel schöner als der Fleiß“ – das wusste nicht nur schon Pippi Langstrumpf. Und wer im Mai zu faul ist, den Rasen zu mähen, kann sich dabei auf Empfehlungen von altehrwürdigen Gartenbaugesellschaften berufen.

In den USA und Großbritannien ist die Praxis als „No Mow May“ schon seit längerem bekannt. Auch hierzulande hat die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft 1822 nun die „Aktion mähfreier Mai“ ausgerufen. Die älteste deutsche Gärtnervereinigung will damit ein Zeichen für die Artenvielfalt setzen.

Denn die Rasenfläche nehme in den meisten Gärten die Hälfte der Fläche oder mehr ein, biete kurzgeschnitten aber keine ökologische Vielfalt. Viele Insektenarten benötigen blühende Pflanzen als Nahrung.

Und die Insekten sind selbst auch wieder Nahrungsgrundlage für andere Tierarten, beispielsweise Vögel. So kann man im eigenen Garten selbst etwas gegen das Insektensterben und den Verlust an Biodiversität tun. Beides bedroht derzeit global auch die Lebensgrundlagen der Menschheit.

Artenvielfalt ist wichtig für das Überleben

Die Idee dahinter sei, die Mäh-Intervalle zu strecken und Teile des Rasens nur noch einmal pro Monat zu mähen, so die Deutsche Gartenbau-Gesellschaft 1822. Sie beruft sich bei ihrer Aktion auf Erfolge aus England: Der Aufruf habe dort die Menge an Nektar für bestäubende Insekten auf Rasenflächen um das Zehnfache erhöht. In dem gärtnerbegeisterten Land finden sogar Foto-Wettbewerbe um den schönsten ungemähten Rasen statt.

Zählungen, die von der britischen Organisation „Plantlife“ gesammelt werden, zeigen, dass sich tatsächlich auch seltenere Pflanzenarten wie Kreutotterfarn oder Schlangenkopf-Perlmuttfalter in Gärten von Nicht-Mähern finden lassen. Die Artenvielfalt ist wichtig, um Insekten aufgrund von unterschiedlicher Blühzeiten über das Jahr gesehen genug Nahrung zu bieten.

In Deutschland gibt es rund 17 Millionen Privatgärten, die zusammen zwei Prozent der Landesfläche einnehmen. Zwar bleiben die Umstrukturierung der weltweiten Land- und Forstwirtschaft und ein Stopp der Zerstörung von Ökosystemen und der Flächenversiegelung wichtigste Hebel, um das Artensterben einzudämmen. Doch Experten sehen auch in Privatgärten Potenzial, um Insekten und anderen Arten beispielsweise durch Blühstreifen Rückzugsräume zu bieten.

