Wegen der Hitze hat bei Müllautos im Hohenlohekreis die Elektronik gestreikt. In manchen Straßen blieben darum in dieser Woche die Mülltonnen voll. Sebastian Damm, der Geschäftsführer der Abfallwirtschaft mit Sitz in Künzelsau, warb am Donnerstag um Verständnis: „Es kommt leider vor, dass die Technik mal aussteigt.„ Er könne verstehen, dass sich Bürger über nicht geleerte Biotonnen ärgern. „Wir versuchen, die Probleme so schnell wie möglich zu lösen“, versicherte er. Die vollen Tonnen sollen mit Sonderfahrten in den nächsten Tagen abgeholt werden. Zunächst hatte der SWR berichtet.

Seite der Abfallwirtschaft Hohenlohekreis