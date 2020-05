Drei Autofahrer haben sich bei Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) ein illegales Autorennen geliefert. Die drei Fahrer seien zu schnell und ohne ausreichenden Sicherheitsabstand in ihren Fahrzeugen unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie versuchten, sich gegenseitig zu überholen und rasten Stoßstange an Stoßstange. Ein anderer Autofahrer meldete den Vorfall am Montagabend. Er wurde durch das Rennen gefährdet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

