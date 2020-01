IG Metall will Arbeitgeber schnell zu Verhandlungen bringen

Die IG Metall will die Arbeitgeber so rasch wie möglich zu Gesprächen über ein „Zukunftspaket“ für die Metall- und Elektroindustrie an den Verhandlungstisch bringen. Es gehe darum, nicht unnötig Zeit bis zum eigentlich für Mitte März geplanten Start der Tarifverhandlungen verstreichen zu lassen, sagte Bezirksleiter Roman Zitzelsberger am Dienstag in Stuttgart. Die Gewerkschaft hatte die Arbeitgeber vergangene Woche aufgefordert, auf weitere Stellenstreichungen oder Produktionsverlagerungen zu verzichten und stattdessen die Verhandlungen darüber aufzunehmen, wie die Unternehmen die Transformation der Branche meistern können.

Auf eine konkrete Lohnforderung verzichtet die IG Metall. Stattdessen will sie eine Verpflichtung für die Unternehmen aushandeln, mit der Gewerkschaft individuell über Zukunftsstrategien und die Sicherung von Arbeitsplätzen zu verhandeln.