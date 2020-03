IG Metall: Tarifabschluss von NRW für Südwesten übernehmen

Die IG Metall Baden-Württemberg will den Pilotabschluss übernehmen, der am Freitag von den Tarifpartnern in Nordrhein-Westfalen erzielt worden ist. „Die Kolleginnen und Kollegen in Nordrhein-Westfalen haben einen tollen Job gemacht“, sagte Südwest-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger. „In dieser schwierigen Zeit ging es vor allem darum, Beschäftigung zu sichern und finanzielle Einbußen bei Kurzarbeit oder aufgrund von Schul- und Kitaschließungen zu minimieren. Das ist in NRW gelungen.“

Die Tarifparteien in NRW hatten sich am Freitag inmitten der Corona-Krise darauf geeinigt, die Löhne in diesem Jahr nicht zu erhöhen. Arbeitnehmer mit kleinen Kindern sollen zusätzliche freie Tage erhalten, und Kurzarbeiter können laut Abschluss auf Zuzahlungen setzen. Letztere Komponente gebe im Südwesten bereits seit vielen Jahren, hieß es bei der IG Metall Baden-Württemberg.

Man werde nun in den Gremien beraten, welche Teile des Pilotabschlusses für die rund eine Million Beschäftigten in der baden-württembergischen Metall- und Elektroindustrie relevant seien, teilte die IG Metall weiter mit. Zugleich sollen mit dem Arbeitgeberverband Südwestmetall möglichst schnell Gespräche über eine Übernahme des Abschlusses aufgenommen werden. „Angesichts der dramatischen Entwicklung der Corona-Pandemie haben sich akut die Schwerpunkte verschoben“, sagte Zitzelsberger. „Die ursprünglichen Themen der Tarifrunde sind vertagt.“