Stuttgart (dpa) - Die baden-württembergische IG Metall hat die geplante Anhebung des Regelsatzes für die mehr als 6,5 Millionen Hartz-IV-Empfänger um 5 Euro kritisiert. Bezirksleiter Jörg Hofmann sagte am Montag in Stuttgart, dies sei beschämend. Der Gewerkschafter erwartet, dass es nun zu einer verschärften Diskussion über den Sparkurs der Bundesregierung in Berlin komme. Ihren Plänen zufolge soll der Regelsatz von bis zu 359 auf maximal 364 Euro erhöht werden. Der Satz für Kinder zwischen 14 und 18 Jahren soll demnach nicht verändert werden.