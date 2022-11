Identität von skelettierter Leiche weiter unbekannt

Die Identität einer skelettierten Leiche, die Passanten in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) gefunden haben, ist weiter unbekannt. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft seien noch mit den Ermittlungen beschäftigt, sagte ein Sprecher der Polizei Ludwigsburg am Montag. Die Leiche war am Freitag im Bereich eines Golfplatzes gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie dort schon mehrere Monate gelegen haben muss. Die genauere Umstände sind noch ungeklärt.

