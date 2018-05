Ideenschmiede zum Rohstoffverbrauch geht bald an den Start

Eine bundesweit einzigartige Ideenschmiede zum sparsamen Umgang mit Rohstoffen soll am 20. Februar in Karlsruhe an den Start gehen. Das sagte die Karlsruher Landtagsabgeordnete Bettina Lisbach (Grüne) am Donnerstag im Landtag. Der so genannte Think Tank wird vom Land und der Wirtschaft getragen und beim Karlsruher Institut für Technologie (KIT) angedockt sein. Ziel ist es, Trends und Innovationen zur Ressourceneffizienz voranzutreiben. Dazu soll es 15 bis 20 Mitarbeiter geben. Für den Zeitraum bis 2021 stehen jährlich 1,5 (2018) bis zwei Million Euro (ab 2019) zur Verfügung - aus Landesmitteln und einer Ko-Finanzierung durch die Wirtschaft.

