Polizeipräsident über Einsatz bei Corona-Demo: „Verstehe das Unverständnis der Bevölkerung“

Der Ravensburger Polizeipräsident Uwe Stürmer kann den Unmut in der Bevölkerung angesichts unangemeldeter Demonstrationen wie am vergangenen Montag in Ravensburg nachvollziehen. Die Teilnehmer ignorieren nach Stürmers Beobachtungen weitgehend den Infektionsschutz: „Sie halten sich nicht an das, was im Moment Gebot der Stunde ist. Und deshalb haben wir unsere Kräfte hochgefahren.“ Er warnt aber vor dem Einsatz von Schlagstöcken, Tränengas und Wasserwerfern. Die Polizei müsse vielmehr nach Wegen suchen, wieder besser Herr der Lage zu werden.

Wie ist das Zusammenspiel zwischen den Behörden, wenn klar wird, dass sich zum wiederholten Male unerlaubte und unangemeldete Demonstrationen anbahnen?

Wir haben flächendeckend am vergangenen Montag knapp 200 Veranstaltungen in ganz Baden-Württemberg gehabt. Man muss einfach unterscheiden: Wir haben viele ordentliche kleinere Veranstaltungen, die leider oft nicht angemeldet werden. Dort verhalten sich die Leute jedenfalls oft einigermaßen ordnungsgemäß, was Abstände und Masken angeht. Wir registrieren aktuell aber drei, vier Hotspots im Land.

Der Bürger will die Polizei sehen, die für Recht und Ordnung sorgt und dafür auch bezahlt wird.

Das kann ich verstehen. Jetzt sage ich: Wir agieren im Bereich des Polizeipräsidiums mit einer begrenzten Zahl von Polizeibeamten auf 3500 Quadratkilometern. Wir können nicht überall gleichzeitig sein, wer alles schützen will, schützt nichts.

Und warum eskalierte die Lage in Ravensburg am vergangenen Montag?

Ravensburg würde ich als deutlichen Hotspot bezeichnen. Wir sind in dieser Stadt, was die Teilnehmerzahl und das Verhalten angeht, im Land sehr weit vorne. Und das nicht zum ersten Mal. Wir zählen relativ viele Teilnehmer und registrieren speziell in Ravensburg einfach ein völliges Ignorieren der Regeln. Und das mehrfach.

Wieso war die Polizei überrascht?

Waren wir nicht. Wir haben auf die Entwicklung reagiert. Am Montag vor Weihnachten, 20. Dezember, war unsere Strategie, den Marienplatz zu besetzen. Es war klar: Diese Veranstaltung durfte nicht mehr so wie in der Woche zuvor stattfinden. Wir waren in der Vorweihnachtszeit, die Leute erledigten ihre Einkäufe, die Stadt war relativ voll.

Wir mussten davon ausgehen, dass die Demonstrationsteilnehmer überwiegend nicht geimpft waren. Von ihnen ging eine größere Infektionsgefahr aus. Deshalb war es unser Bestreben, sie möglichst aus der Kernstadt herauszuhalten. Und das ist gelungen.

„Wir erreichen die Leute nicht mehr.“

Warum greifen Polizisten, die eine unangemeldete Demonstration sehen und begleiten, nicht konsequent ein und lösen diese auf?

Es sind Antikonfliktteams unterwegs. Dieser Ansatz hat in der Vergangenheit noch relativ gut geklappt. Diese Teams tragen gelbe Westen mit der Aufschrift „Antikonfliktteam“. Wir versuchen den Konfliktdialog. Das sind besonders geschulte Kolleginnen und Kollegen, die auf die Leute zugehen, ihnen Maßnahmen erklären, versuchen, mit Einsicht eine Verhaltensänderung oder Transparenz des polizeilichen Handelns zu vermitteln. Es klappt eigentlich oft ganz gut, auch bei den letzten Malen hat dies noch einigermaßen geklappt. Die sind aber an den beiden letzten Montagen zurückgekommen: „Wir erreichen die Leute nicht mehr.“

Können Sie nachvollziehen, dass Demonstrationen wie in Ravensburg, Ulm oder Tuttlingen ein Schlag ins Gesicht für alle sind, die sich in der Pandemie an Regeln halten?

Ich verstehe das Unverständnis der Bevölkerung. Der Bürger sagt: „Wir halten uns an die Regeln, wir sind verantwortungsvoll, und die Demonstranten können machen, was sie wollen, und der Staat guckt auch noch zu.“ Es entgeht mir nicht, dass es so eine Grundhaltung gibt. Jetzt stelle ich aber dagegen auch klar: Wir können nicht an 200 Stellen im Land gleichzeitig sein. Wir müssen, auch vonseiten des Landes aus, polizeiliche Schwerpunkte setzen. Und das tun wir auch.

Der Unmut in der Bevölkerung ist groß ...

... und das verstehe ich sehr gut. Ich warne aber davor, jetzt aus bloßer Unzufriedenheit und aus bloßem Unmut den Teilnehmerkreis, der bis jetzt einfach nur seine Meinung äußern will, das leider nicht anmeldet, mit dem Schlagstock von der Straße zu treiben. Das bringt uns, glaube ich, noch eine weitere Emotionalisierung. Denjenigen, die die brutale Härte des Rechtsstaats fordern, sage ich auch, dass wir am Ende die Notaufnahmen mit Verletzten aus solchen Auseinandersetzungen füllen. Richtig ist aber, dass wir nach Wegen suchen müssen, wieder besser Herr der Lage zu werden.

Also bleibt es dabei: kein schärferes Vorgehen?

Sollen wir Tränengas und Wasserwerfer einsetzen? Mir sagen Menschen durchaus: Spritzt sie nass! Aber es sind teilweise Kinder dabei, was aus meiner Sicht die Verantwortungslosigkeit zeigt. Wir haben es im Moment mit einem kleinen Kern von verantwortungslosen Menschen zu tun. Mir sagt eine Frau: Ich bin jetzt schon krank, ich will mich nicht impfen lassen. Das rechtfertigt doch aber nicht, sich ungeimpft mit 1000 Menschen zu treffen. Man muss das ächten, darf aber nicht alle über einen Kamm scheren.

Wir haben viele Teilnehmer fotografiert. Wir werden alles daran setzen, den Personenkreis zu identifizieren.

Wenn Sie jetzt einfach nochmals auf die Masken schauen. Am Montag waren 1200 oder 1500 Leute in Ravensburg unterwegs. Das könnte ja auch ein Superspreader-Event gewesen sein...

Ja, wir sehen das Risiko eines Superspreader-Events, weil die Teilnehmer nicht geimpft sind. Wir haben diese Gefahr angesprochen, wir haben die Teilnehmer abgedrängt, wir haben Pferde und Hunde eingesetzt, um sie zumindest aus dem Innenstadtbereich herauszuhalten und in kleineren Gruppen abzudrängen. Das ist immerhin dieses Mal gelungen. Das letzte Mal ist ein Zug mit knapp 2000 Leuten in einem großen Aufzug gelaufen.

Aber dass das Vertrauen in die Durchsetzungskraft des Staates schwindet, können Sie nachvollziehen?

Die Bilanz wird am Ende gezogen. Wir haben viele Teilnehmer fotografiert. Wir werden alles daran setzen, den Personenkreis zu identifizieren. Und es werden immer mehr Leute von uns unangenehme Post bekommen. Es stimmt: Wir schaffen es im Moment nicht, im gewünschten Umfang das Recht auf der Straße durchzusetzen.

Aber am Ende müssen Verstöße sanktioniert werden. Denn der Bürger muss eins wissen: Wenn er sich nicht ans Recht hält, geht er ein Sanktionsrisiko ein. Darauf legen wir im Moment den Schwerpunkt, weil wir mit der Lagebereinigung faktisch momentan an Grenzen stoßen.

Warum werden nicht einzelne Personen zwecks Ansprache und eventueller Strafverfolgung aus der Masse heraus gezogen?

Das kann ganz schnell zu zwei Dutzend Verletzten führen. In Mannheim waren es 13. Dies können die Krankenhäuser im Moment gar nicht brauchen. Wer von der Polizei jetzt erwartet, dass sie hart durchgreift und zeigt, wer „Chef im Ring“ ist, der muss bitte auch zu Ende denken. Wir müssen das Ziel des Infektionsschutzes im Auge behalten. Auf der Habenseite steht, dass wir weitgehend ohne Eskalation, ohne üble Bilder und am Ende recht friedlich und vor allem fast ohne Verletzte den Einsatz bewältigt haben.

Das Ergebnis war, dass wir niedergepfiffen wurden.

Wie war das Vorgehen in Ravensburg?

Es war klar: Wenn 1000 Leute kommen, können wir sie ja nicht einfach alle „gefangen nehmen“. Die Kräfte hierzu hatten wir nicht. Deshalb war unser Ziel, den Kernbereich Marienplatz freizuhalten. Wir haben versucht, sie aus der Altstadt herauszuhalten. Beide Ziele haben wir erreicht. Wir haben Lautsprecherdurchsagen gemacht und versucht, die Leute wegzuschicken.

Das Ergebnis war, dass wir niedergepfiffen wurden. Eine kleine Gruppe organisiert sich hier und versucht, den Konflikt auf die Straße zu tragen. Diesen Leuten scheint es völlig egal zu sein, in welch unverantwortlicher Weise sie andere gefährden. Das ist ja genau die Sorge.

Aber den Verkehr haben die Teilnehmer blockiert!

Wir konnten leider nicht verhindern, dass die Teilnehmer in der Karlstraße und in der Schussenstraße waren, also auf dem Ring um die Altstadtmauer einen Aufzug durchführten. Aber die Blockade war immerhin kürzer als am Freitag zuvor.

Sind Sie als Polizeiführer mit dem Montagabend in Ravensburg zufrieden?

Das Gefühl, dass wir Schwierigkeiten haben, uns flächendeckend durchzusetzen, ist richtig. Was die mangelhafte Durchsetzung des Rechts angeht: Da kann man als Polizeiführer natürlich nicht zufrieden sein. Wir sind nicht zufrieden, wenn Menschen unter dem Deckmantel eines angeblichen Spaziergangs das Versammlungsrecht unterlaufen und sich im Vorfeld keinem Dialog stellen.

Das erste Mal haben wir noch 2000 Teilnehmer gezählt, jetzt haben wir 1200 bis 1500 gehabt. Immerhin eine abnehmende Tendenz.

Welchen Dialog meinen Sie?

Veranstalter, Versammlungsbehörde und Polizei lernen sich, wenn angemeldet wird, Vorfeld kennen und besprechen den Ablauf. Man hört zu und lernt, was den Demonstrationsteilnehmern wichtig ist. Und dann versucht man, diese widerstreitenden Treffen in Einklang zu bringen. So kann dem Demonstrationsrecht und dem Infektionsschutz Rechnung getragen werden.

Wie entwickeln sich die Teilnehmerzahlen in Ravensburg?

Am Montag waren deutlich weniger Menschen unterwegs als vor Weihnachten. Ein Teil der Menschen hat offensichtlich entweder die Maßnahmen kapiert oder keine Lust mehr. Das erste Mal haben wir noch 2000 Teilnehmer gezählt, jetzt haben wir 1200 bis 1500 gehabt. Immerhin eine abnehmende Tendenz. Unser Ziel ist, diese Zahlen weiter einzudämmen.

Die Teilnehmer wollen ihre Auftritte. Und darauf reagiert die Polizei. Wir haben in etlichen Bereichen durchaus besorgte Bürger.

Was ist Ihnen gelungen, was nicht?

Ärgernis 1: Die Teilnehmer haben keine Maske getragen und den Abstand nicht eingehalten. Ärgernis 2: Viele, viele Menschen sind beeinträchtigt worden, der Busverkehr ist zum Erliegen gekommen. Es gab längere Staus, andere Menschen wurden deutlich beeinträchtigt. Wir wollten die Altstadt einigermaßen freihalten. Das war zuletzt nicht so problematisch, denn so viele Menschen waren da gar nicht mehr in der Stadt. Und wir wollten erreichen, das die Hauptverkehrsachsen nicht blockiert werden.

Wie beurteilen Sie die Teilnehmer?

Die Teilnehmer sind nicht per se unfriedlich. Das ist kein schwarzer Block, der mit Steinen durch die Gegend rennt und irgendwas demoliert. Die Teilnehmer wollen ihre Auftritte. Und darauf reagiert die Polizei. Wir haben in etlichen Bereichen durchaus besorgte Bürger.

Warum werden keine Straftäter festgenommen?

Wenn ich 20 Leute festnehme, dann habe ich keine Kräfte mehr, um die anderen 1000 unter einigermaßen unter Kontrolle zu halten.

Wie wird sich der Unmut über die Corona-Maßnahmen weiter entwickeln?

Denjenigen, die sich einigermaßen vernünftig verhalten, kann man nicht alles verbieten. Dann würde man das Demonstrationsrecht komplett abschaffen. Man sollte auch ein Ventil schaffen. Aber die Entwicklung wie in Ravensburg bei den vergangenen beiden Veranstaltungen ist so nicht hinnehmbar. Deshalb müssen und werden wir diesen Personenkreis genau beobachten und unser Einsatzkonzept anpassen.

Von denjenigen Teilnehmern, die am Marienplatz waren und dann nicht gegangen sind, haben wir viele gefilmt.

Welche Konsequenzen gibt es für Rechtsbrecher?

Mir ist es wichtig, dass Rechtsbrecher für ihr Verhalten zur Rechenschaft gezogen werden. Deshalb habe ich filmen lassen. Und wir werden jeden Tag mehr identifizieren. Das ist der richtige Ansatz.

Jetzt verfügen Sie über eine Masse an Filmmaterial. Wie war Ihr Vorgehen?

Wir hatten einen Wagen, aus dem gefilmt wurde, und wir hatten mehrere Handkameras. Die Bodycams wurden teilweise auch eingeschaltet. Von denjenigen Teilnehmern, die am Marienplatz waren und dann nicht gegangen sind, haben wir viele gefilmt. Beim letzten Mal haben wir sofort 20 Personen erkannt.

Wie hoch sind die Geldbußen?

Derjenige, der veranstaltet, der faktisch die Versammlung leitet, begeht einen Vergehenstatbestand nach dem Versammlungsgesetz. Wenn jemand lediglich teilnimmt an einer nicht angemeldeten Versammlung und sich nach Aufforderung nicht entfernt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Es wird Geldbußen zwischen 250 und 500 Euro geben.

Wir haben klares Beweismaterial gefunden, dass sie eine der Organisatorinnen war.

Hatten Sie schon Erfolg mit Ihrer Ermittlungsarbeit?

Am 20. Dezember, Montag vor Weihnachten, ist uns eine Frau auf den Videobändern aufgefallen, die immer die Richtung angegeben hat. Diese Frau haben wir gefilmt, identifiziert, festgestellt, wer es ist, und eine Hausdurchsuchung gemacht. Wir haben ihr Handy beschlagnahmt und bei ihr in der Wohnung Aufzugsstrecken und Flyer gefunden. Wir haben klares Beweismaterial gefunden, dass sie eine der Organisatorinnen war. Diese Frau zeigen wir unter anderem an wegen Nötigung.