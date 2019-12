Bahnreisende haben am Montag Verzögerungen auf der ICE-Strecke zwischen Mannheim und Stuttgart in Kauf nehmen müssen. Die Strecke war am Morgen infolge eines Personenunfalls in der Nähe von Bruchsal mehr als drei Stunden in beide Richtungen gesperrt, wie ein Bahnsprecher in Stuttgart mitteilte. 13 Züge wurden umgeleitet. Im Schnitt betrug die Verspätung zehn Minuten.

Der Personenunfall ereignete sich nach Angaben der Bahn an der Abzweigstelle Bruchsal Rollenberg. Hier kreuzen sich die ICE-Strecke Mannheim-Stuttgart und die Bahnstrecke Heidelberg-Karlsruhe. Unter anderem mit einem Polizeihubschrauber suchten die Ermittler die Strecke ab, wie die Bundespolizei in Karlsruhe mitteilte. Züge zwischen Mannheim und Stuttgart wurden über Heidelberg umgeleitet.

Tweet Bundespolizei