Hygiene-Skandal in Uniklinikum: Prozessauftakt in Mannheim

Etwa 110 Fahrzeuge und Schätzungen der Polizei zufolge doppelt so viele Teilnehmer sind am Sonntagnachmittag in Form eines Autokorsos durch Tuttlingen gefahren. Die Teilnehmer wollten damit auf die Einschränkung der Grundrechte während der Corona-Pandemie aufmerksam machen. Aus Sicht der Polizei ist die Veranstaltung sehr gut verlaufen.

Bereits um 15 Uhr trafen sich die Teilnehmer des Autokorsos in der Dornierstraße. Auf ihre Autos klebten sie Aufschriften wie „Merkill muss weg“, „Corona-Maßnahmen beenden“ oder auch „Freiheit, ...