Hunger: Jungfuchs schnüffelt in der Firmenküche herum

Vermutlich auf der Suche nach einer Mahlzeit hat sich ein junger Fuchs in die Küche einer Firma in Immendingen geschlichen - und eine Mitarbeiterin gehörig erschreckt.

Wie ein Polizeisprecher am Freitag schilderte, entdeckte die Frau den kleinen Räuber am Vortag in einer Kiste in einem Regal, wo er kauerte und döste. Kollegen kamen dazu und scheuchten den Fuchs auf - „der hat sich dann aus der Kiste bequemt und ist zur Tür raus“, sagte der Sprecher.

Der Revierförster das Tier schon gut: Der Jungfuchs kann wegen einer Behinderung offenbar nicht jagen, deshalb sucht er Futter im Müll und in Gebäuden. In der Firmenküche habe er zwar nichts Fressbares gefunden - dafür aber einen bequemen Ruheplatz, sagte der Polizeisprecher.