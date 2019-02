Hundewelpen in Katzentransportbox gezwängt: Ermittlungen

Tierfreunde haben zwei Hundewelpen vor einem möglicherweise qualvollen Transport ins Ausland bewahrt. An einer Rastanlage in der Nähe von Mahlberg (Ortenaukreis) beobachteten sie am Samstag, wie ein Mann die jungen Schäferhunde in eine viel zu kleine Transportbox für Katzen zwängen wollte. Das teilte die Polizei in Offenburg am Montag mit. Der 51-Jährige wollte die Tiere demnach nach Südosteuropa bringen. Eine Genehmigung für einen gewerblichen Tiertransport hatte er nicht. Gegen ihn wird nun gegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt. Die Welpen kamen zunächst in einem örtlichen Tierheim unter.

Mitteilung der Polizei