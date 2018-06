Überlingen (dpa/lsw) - Schatzsuche im Bodensee: Hunderte Taucher wollen heute (08.00 Uhr) in Überlingen (Bodenseekreis) ins kalte Wasser springen, um eine versenkte Schatzkiste zu heben. Das von der Tauchgruppe Überlingen seit 1970 veranstaltete Dreikönigstauchen zählt inzwischen zu den wichtigsten Winterveranstaltungen in der baden-württembergischen Tauchszene. In den vergangenen Jahren kamen jeweils zwischen 150 und 400 Taucher. Vor allem die guten Sichtverhältnisse im winterlichen Bodensee locken die Sportler an.

