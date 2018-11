Hunderte ungeklärte Morde - Polizei klagt: „Können uns die Leute nicht aus den Rippen schneiden“

Ein neues Wohn- und Geschäftsgebäude an der Heusteige 1 (ehemals Edeka), ein neues Mehrfamilienhaus in der Hindenburgstraße 38 und der Wiederaufbau des durch einen Brand zerstörten Hauses in der Weberberggasse 9/1 – das waren die Themen in der Sitzung des Gestaltungsbeirats am Freitag. Vor allem die beiden erstgenannten Gebäude werden an ihren Standorten das künftige Stadtbild prägen.

Heusteige 1: Bereits im zeitigen Frühjahr soll der inzwischen leer stehende frühere Edeka-Markt abgerissen werden, kündigt ein Sprecher der Firma ...