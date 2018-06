Stuttgart (dpa/lsw) - Hunderte Beschäftigte haben sich am Dienstag an ersten Warnstreiks im Südwesten-Einzelhandel beteiligt. In der Region Stuttgart seien rund 600 Mitarbeiter auf die Straße gegangen, in Heilbronn etwa 100, teilte die Gewerkschaft Verdi am Mittag mit. Für mehrere Stunden blieb ihre Arbeit in diversen Modegeschäften liegen. Verdi-Handelssekretär Wolfgang Krüger sprach von einer „guten Beteiligung“ am ersten Warnstreikaufruf im laufenden Tarifkonflikt und von einer „kämpferischen Stimmung“.

Die Gespräche waren in der vergangenen Woche nach der ersten Runde ohne Annäherung auf den 4. Juni vertagt worden. Die Arbeitgeber hätten weder ein Angebot vorgelegt noch Forderungen präsentiert, hieß es bei der Gewerkschaft. Sie fordert einen Euro mehr pro Stunde. Lehrlinge sollen 90 Euro mehr im Monat bekommen. Der Handelsverband betonte dagegen, die Gewerkschaft habe das Angebot zur raschen Klärung offener Fragen abgelehnt.

Verdi zu den Verhandlungen

EHV zu den Verhandlungen