Hunderte Schachteln Zigaretten aus Tankstelle gestohlen

Aus einer Tankstelle in Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg) haben ein oder mehrere Unbekannte mehrere Hundert Schachteln Zigaretten gestohlen. Die Täter hätten sich in der Nacht zum Samstag durch die gläserne Eingangstür Zugang zu dem Ladenraum verschafft, teilte die Polizei in Ludwigsburg mit. Allein an der Schiebetür sei ein Schaden von 2000 Euro entstanden. Der Wert des Diebesguts beträgt mehrere Tausend Euro. Die Polizei habe eine Fahndung eingeleitet, nachdem Alarm ausgelöst worden war - zunächst jedoch ohne Erfolg.

