Hunderte randalieren in Stuttgart: zahlreiche Verletzte, geplünderte und zerstörte Geschäfte

Bei Straßenschlachten mit der Polizei haben in der Nacht zum Sonntag dutzende gewalttätige Kleingruppen die Stuttgarter Innenstadt verwüstet und mehrere Beamte verletzt. „Die Situation ist völlig außer Kontrolle“, sagte ein Polizeisprecher in Stuttgart. Mehr als 200 Beamte aus dem Stuttgarter Umland waren in die Hauptstadt beordert worden, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Mehr als 20 Personen wurden vorläufig festgenommen.

Nach Polizeiangaben war der Auslöser wohl eine Polizeikontrolle anlässlich eines Rauschgiftdelikts. Viele Feiernde, die sich in der Umgebung aufhielten, hätten sich solidarisiert und seien gemeinsam auf die Beamten losgegangen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Menschen seien dann Richtung Schlossplatz gezogen und hätten sich auch in der Innenstadt verteilt.

Randale in Stuttgart - der Tag danach. (Foto: Katja Korf) 21.06.2020, Baden-Württemberg, Stuttgart: Die Feuerwehr hilft nach den schweren Ausschreitungen in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt beim Aufräumen und Absichern der beschädigten Geschäfte. Bei Straßenschlachten mit der Polizei haben dutzende gewalttätige Kleingruppen die Innenstadt verwüstet und mehrere Beamte verletzt. (Foto: Sven Kohls) 21.06.2020, Baden-Württemberg, Stuttgart: Das Schaufenster eines Geschäfts für Schuhe ist in der Königstraße stark beschädigt. Mehrere Menschen randalierten in der Nacht in der Stuttgarter Innenstadt. Es kam zu Plünderungen und Gewalttaten. (Foto: Christoph Schmidt) 21.06.2020, Baden-Württemberg, Stuttgart: Die Eingangstüre eines Geschäfts für Mobiltelefone ist in der Königstraße völlig zerstört. Mehrere Menschen randalierten in der Nacht in der Stuttgarter Innenstadt. Es kam zu Plünderungen und Gewalttaten. (Foto: Christoph Schmidt) 21.06.2020, Baden-Württemberg, Stuttgart: Ein beschädigter Mannschaftswagen der Polizei steht in der Innenstadt. Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei haben dutzende gewalttätige Kleingruppen die Innenstadt verwüstet und mehrere Beamte verletzt. (Foto: Simon Adomat) 21.06.2020, Baden-Württemberg, Stuttgart: Menschen stehen vor einem geplünderten Geschäft in der Marienstraße. Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei haben dutzende gewalttätige Kleingruppen die Innenstadt verwüstet und mehrere Beamte verletzt. (Foto: Julian Rettig)

Randalierer gingen mit Stangen und Pfosten auf Fahrzeuge los

Im Kurznachrichtendienst Twitter kursierten Videoaufzeichnungen von jungen Männern, die gegen Schaufensterscheiben von Geschäften traten oder Pflastersteine aus dem Boden rissen. Der Polizeisprecher sagte: „Es wurde richtig randaliert.“ Eine ganze Reihe von Geschäften seien betroffen gewesen, zudem Fahrzeuge. Es habe auch Plünderungen gegeben.

"Abgestellte Streifenwagen wurden massiv beschädigt. Mit Stangen und Pfosten wurde auf die Fahrzeuge eingeschlagen, die Scheiben zertrümmert", heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Schwerpunkte seien der Schlossplatz und die benachbarte Königstraße gewesen, die als Stuttgarts Shoppingmeile bekannt ist.

Die Übergriffe wurden von Passanten und Teilnehmern aufgezeichnet und in Sozialen Medien geteilt:

Mehrere Hundert Menschen in Kleingruppen

Über die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung und die Anzahl der Randalierer war zunächst nichts bekannt. Die Polizei sprach von mehreren hundert Menschen, die in Kleingruppen unterwegs gewesen. Es habe Verletzte, auch unter Polizisten, gegeben. Von schweren Verletzungen wusste der Sprecher zunächst nichts. Zudem gab es mehrere Festnahmen.

Ich bin schockiert von dem Ausbruch an Gewalt, von den Angriffen auf die Polizei & den Zerstörungen in unserer Stadt. Das ist ein trauriger Sonntag für Stuttgart. Wir analysieren das Geschehen sorgfältig. Eines muss klar sein:Es darf keine rechtsfreien Räume in Stuttgart geben. https://t.co/VY7167BjI2— Fritz Kuhn (@FritzKuhn1) June 21, 2020

Die Krawalle hätten gegen Mitternacht begonnen. Am Sonntagmorgen hieß es, die Lage habe sich beruhigt. Der Großteil der Einsatzkräfte, die aus anderen Teilen Baden-Württembergs in die Landeshauptstadt beordert worden waren, hat Stuttgart wieder verlassen.

Derzeit sei die Polizei dabei, sich einen Überblick zu verschaffen und die Spuren zu sichern. „Wir versuchen jetzt auszuloten, was das war und was das werden könnte“, sagte ein Sprecher.