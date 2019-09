Hunderte Haushalte in Mannheim mussten am Sonntagmorgen zeitweise ohne Strom auskommen. Ein technisch bedingter Erdkabel-Kurzschluss führte gegen 6.30 Uhr zum Stromausfall in einigen Mannheimer Stadtteilen, wie das Energieunternehmen MVV mitteilte. Die Versorgung wurde bis 8.00 Uhr weitgehend wieder hergestellt.