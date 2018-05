Unbekannte haben in Bad Teinach-Zavelstein (Kreis Calw) ein Zulaufrohr für zwei Forellenteiche zugestopft und damit mutwillig den Tod von mehreren hundert Zuchtforellen verursacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die Übeltäter in der vergangenen Woche einen Plastikblumentopf in das Rohr geschoben, so dass kein Frischwasser mehr in die Gewässer fließen konnte und die Fische verendeten. Der Schaden beträgt den Angaben zufolge zwischen 6000 und 8000 Euro.