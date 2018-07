Mit Draht präparierte Fleischstücke hat ein unbekannter Hundehasser zwischen Gottmadingen und Randegg (Kreis Konstanz) ausgelegt.

Einer Zeugin, die mit ihrem Hund spazieren ging, fiel am Freitag, dem 20. November 17.00 Uhr, ein verdächtiger Mann auf, berichtet die Polizei. Als der Mann merkte, dass er von der Zeugin beobachtet wurde, humpelte er zügig davon. Die Zeugin ging der Sache nach und stellte fest, dass mehrere abgeschnittene Teile eines Stacheldrahtes herumlagen. Diese waren teilweise mit Fleischstücken versehen und sollten offensichtlich Hunde verletzen.

Zur gleichen Zeit befanden sich noch weitere Personen mit einem Auto vor Ort. Sie müssten den Mann ebenfalls gesehen haben. Eine Frau soll mit ihrem Pkw sogar in den Stacheldraht gefahren sein. Die Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Gottmadingen, Telefon 07731/1437-0, in Verbindung zu setzen.

Ein gleicher Vorfall ereignete sich bereits am 30. Oktober beim Bauhof in Gottmadingen. (pz)