Bei einem Spaziergang ist eine 51 Jahre alte Frau am Sonntag in Singen von zwei Hunden angefallen und verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die Frau auf einem Weg unterwegs, als ein Hund auf sie zugelaufen kam, an ihr hochsprang und sie in den Ellenbogen biss. Kurz darauf rannte ein zweiter Hund auf sie zu und sprang ebenfalls an ihr hoch. Als die beiden mutmaßlichen Besitzer der Hunde dazukamen, beschuldigten sie die Frau, selbst an der Attacke schuld zu sein, da sie vor den Tieren weggerannt sei - und entfernten sich mit ihren Tieren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um die beiden Hundehalter zu identifizieren.

Polizeimeldung