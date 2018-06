Hund zieht Zwölfjährige auf Straße: Mädchen schwer verletzt

Ein Hund hat eine Zwölfjährige beim Gassigehen in Sindelfingen (Kreis Böblingen) auf die Straße gezogen und so in einen Unfall verwickelt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde das Mädchen bei dem Vorfall schwer verletzt. Der angeleinte Hund hatte die Zwölfjährige am Mittwoch plötzlich über die Straße gezogen - vermutlich weil er auf der anderen Seite weitere Hunde gesehen hatte. Ein Auto erfasste den Hund. Das Mädchen wurde hinterhergezogen und prallte mit dem Kopf gegen den Außenspiegel des Autos. Ein Rettungshubschrauber brachte die Zwölfjährige ins Krankenhaus. Auch der 38 Jahre alte Fahrer, der einen Schock erlitt, wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ob der Hund den Unfall überlebte, war zunächst unklar.

Meldung der Polizei