Dank ihres Hundes und einem Rauchmelder hat sich eine vierköpfige Familie am Dienstagmorgen aus ihrem brennenden Haus in Jagstzell (Ostalbkreis) retten können. Nach Polizeiangaben hatten das Tier und der Rauchmelder gleichzeitig auf starken Rauch im Erdgeschoss reagiert und die Eltern und die beiden erwachsenen Kinder geweckt. Die 40 Jahre alte Mutter erlitt eine Rauchvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, so dass das Obergeschoss des Hauses noch bewohnbar ist. Rauchmelder sind in Baden-Württemberg seit Jahresbeginn in allen Schlaf-, Kinder- und Gästezimmern Pflicht.

Mitteilung Polizei