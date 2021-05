Hund frisst Giftköder und muss notoperiert werden

Vermutlich weil er in Fischerbach (Ortenaukreis) einen Giftköder gefressen hat, ist ein Hund in einer Tierklinik operiert worden. Polizeiangaben vom Dienstag zufolge hat ein Unbekannter bei einem Sportplatz offenbar einen mit Nägeln und Rasierklingen präparierten Giftköder ausgelegt. Der Labrador-Rottweiler-Mischling zeigte Lähmungserscheinungen, nachdem seine Halterin am Donnerstag mit ihm dort unterwegs gewesen war.

© dpa-infocom, dpa:210518-99-642264/2

Pressemitteilung